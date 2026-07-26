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Esporte

Bragantino x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 12h30 | Atualizado em 26 jul 2026, 15h48
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Bragantino x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Red Bull Bragantino recebe o Coritiba neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bragantino chega ao confronto na 4ª colocação, com 30 pontos em 19 partidas. A campanha soma 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, desempenho que mantém a equipe dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. O Massa Bruta vem de empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. Eduardo Sasha abriu o placar, mas a equipe sofreu o gol de igualdade nos instantes finais.

A equipe do interior paulista terá dois jogadores suspensos contra o Coritiba: o lateral-direito Agustín Sant’Anna e o volante Fabinho. Os dois foram expulsos na última partida e cumprem suspensão automática neste domingo.

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Do outro lado, o Coritiba está no 10º lugar, com 26 pontos, após encerrar o primeiro turno com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras na rodada anterior, no Couto Pereira, e procura uma resposta imediata para não se aproximar da parte de baixo da tabela.

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Como assistir ao jogo entre Bragantino e Coritiba hoje?

Red Bull Bragantino e Coritiba vão se enfrentar neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Rodriguinho e Eric Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa e Fernando; Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

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Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Thiago Santos e Vini Paulista; Joaquín Lavega, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem

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    • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
    • Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
    • Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
    • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
    • AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ).
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Futebol: onde assistir
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