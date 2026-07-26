Bragantino x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir
O Red Bull Bragantino recebe o Coritiba neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Bragantino chega ao confronto na 4ª colocação, com 30 pontos em 19 partidas. A campanha soma 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, desempenho que mantém a equipe dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. O Massa Bruta vem de empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. Eduardo Sasha abriu o placar, mas a equipe sofreu o gol de igualdade nos instantes finais.
A equipe do interior paulista terá dois jogadores suspensos contra o Coritiba: o lateral-direito Agustín Sant’Anna e o volante Fabinho. Os dois foram expulsos na última partida e cumprem suspensão automática neste domingo.
Do outro lado, o Coritiba está no 10º lugar, com 26 pontos, após encerrar o primeiro turno com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras na rodada anterior, no Couto Pereira, e procura uma resposta imediata para não se aproximar da parte de baixo da tabela.
Como assistir ao jogo entre Bragantino e Coritiba hoje?
Red Bull Bragantino e Coritiba vão se enfrentar neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Rodriguinho e Eric Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa e Fernando; Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Thiago Santos e Vini Paulista; Joaquín Lavega, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
- Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
- Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
- AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ).