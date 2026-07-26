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Esporte

Flamengo x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 26 jul 2026, 18h30
Flamengo
Estádio do Maracanã, no Rio (Buda Mendes/Getty Images)
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O Flamengo recebe o São Paulo neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro ocupa a 2ª colocação, com 37 pontos, 7 atrás do líder Palmeiras, mas ainda com um jogo a menos. A equipe chega embalada pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, fora de casa. Dono do melhor ataque da competição, o Flamengo tem em Pedro, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, sua principal referência ofensiva. Arrascaeta pode ganhar mais minutos depois de retornar aos gramados contra a Chapecoense, após 97 dias afastado.

O São Paulo está na 9ª colocação, com 25 pontos, e atravessa um momento de instabilidade. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR na última rodada e soma 4 derrotas nos últimos 5 compromissos pelo campeonato. Uma nova derrota pode afastar ainda mais a equipe da zona de classificação à Libertadores e aumentar a pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior.

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No primeiro turno, em janeiro, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, no Morumbis.

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Como assistir ao jogo entre Flamengo e São Paulo hoje?

Flamengo e São Paulo vão se enfrentar neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Maracanã, no Rio. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Jorginho; Samuel Lino, Arrascaeta e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Luis Osorio e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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Arbitragem

    • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
    • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);
    • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).
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