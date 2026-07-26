Jogos de hoje, domingo, 26 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O domingo, 26 de julho, promete um dia agitado para os fãs de futebol! Acompanhe a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, com confrontos de peso como Flamengo x São Paulo e Palmeiras x Atlético-MG. Além disso, teremos jogos do Brasileiro Feminino, Série B e duelos internacionais, incluindo a Inter de Milão e o Campeonato Argentino. Confira a agenda completa!

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O domingo, 26 de julho, terá uma programação robusta no futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A agenda nacional traz confrontos de grande apelo, como Cruzeiro x Botafogo, Bahia x Corinthians, Flamengo x São Paulo, Grêmio x Fluminense e Palmeiras x Atlético-MG, partidas capazes de movimentar diferentes zonas da tabela e aumentar a pressão por regularidade na competição.

No futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Feminino terá Corinthians x Vitória, às 11h, e Juventude x Ferroviária, às 15h.

A Série A começa às 16h, com Cruzeiro x Botafogo e Bahia x Corinthians. Mais tarde, às 18h30, três jogos dão sequência à rodada: Flamengo x São Paulo, um dos principais atrativos do dia, além de Grêmio x Fluminense e RB Bragantino x Coritiba. Às 19h30, Palmeiras x Atlético-MG aparece como outro duelo de peso, enquanto Remo x Vitória completa a programação da elite nacional.

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A Série B também terá confrontos importantes. Às 16h, São Bernardo x Ceará e Criciúma x Náutico abrem a agenda da segunda divisão. Às 18h30, América-MG x Goiás e Londrina x Novorizontino fecham a rodada.

No cenário internacional, os amistosos de clubes colocam Ajax x Burnley, às 9h, e Karlsruher x Inter de Milão, às 11h30, em campo. O Campeonato Argentino ainda reserva Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia, Estudiantes x Independiente e Deportivo Riestra x Boca Juniors.

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Futebol: as contratações de peso na temporada

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 26 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino A1

11h00 — Corinthians x Vitória — TV Brasil

15h00 — Juventude x Ferroviária — UOL Play

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Campeonato Brasileiro Série A

16h00 — Cruzeiro x Botafogo — TV Globo e Premiere

16h00 — Bahia x Corinthians — TV Globo, ge tv e Premiere

18h30 — Flamengo x São Paulo — Premiere

18h30 — Grêmio x Fluminense — Premiere

18h30 — RB Bragantino x Coritiba — Premiere

19h30 — Palmeiras x Atlético-MG — SporTV e Premiere

19h30 — Remo x Vitória — Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

16h00 — São Bernardo x Ceará — TV Globo, SporTV e Premiere

São Bernardo x Ceará — TV Globo, SporTV e Premiere 16h00 — Criciúma x Náutico — ESPN e Disney+

18h30 — América-MG x Goiás — Disney+

18h30 — Londrina x Novorizontino — Disney+

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

09h00 — Ajax x Burnley — UOL Play

Ajax x Burnley — UOL Play 11h30 — Karlsruher x Inter de Milão — Xsports

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Campeonato Argentino

15h00 — Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia — Disney+

Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia — Disney+ 17h15 — Estudiantes x Independiente — ESPN 3 e Disney+

19h30 — Deportivo Riestra x Boca Juniors — ESPN e Disney+