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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 26 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Dia reúne clássicos nacionais, jogos da Série B, futebol feminino, amistosos europeus e Campeonato Argentino. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 26 jul 2026, 10h56
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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O domingo, 26 de julho, terá uma programação robusta no futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A agenda nacional traz confrontos de grande apelo, como Cruzeiro x Botafogo, Bahia x Corinthians, Flamengo x São Paulo, Grêmio x Fluminense e Palmeiras x Atlético-MG, partidas capazes de movimentar diferentes zonas da tabela e aumentar a pressão por regularidade na competição.

No futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Feminino terá Corinthians x Vitória, às 11h, e Juventude x Ferroviária, às 15h.

Siga

A Série A começa às 16h, com Cruzeiro x Botafogo e Bahia x Corinthians. Mais tarde, às 18h30, três jogos dão sequência à rodada: Flamengo x São Paulo, um dos principais atrativos do dia, além de Grêmio x Fluminense e RB Bragantino x Coritiba. Às 19h30, Palmeiras x Atlético-MG aparece como outro duelo de peso, enquanto Remo x Vitória completa a programação da elite nacional.

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A Série B também terá confrontos importantes. Às 16h, São Bernardo x Ceará e Criciúma x Náutico abrem a agenda da segunda divisão. Às 18h30, América-MG x Goiás e Londrina x Novorizontino fecham a rodada.

No cenário internacional, os amistosos de clubes colocam Ajax x Burnley, às 9h, e Karlsruher x Inter de Milão, às 11h30, em campo. O Campeonato Argentino ainda reserva Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia, Estudiantes x Independiente e Deportivo Riestra x Boca Juniors.

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Futebol: as contratações de peso na temporada

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 26 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino A1

  • 11h00 — Corinthians x Vitória — TV Brasil
  • 15h00 — Juventude x Ferroviária — UOL Play
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Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h00 — Cruzeiro x Botafogo — TV Globo e Premiere
  • 16h00 — Bahia x Corinthians — TV Globo, ge tv e Premiere
  • 18h30 — Flamengo x São Paulo — Premiere
  • 18h30 — Grêmio x Fluminense — Premiere
  • 18h30 — RB Bragantino x Coritiba — Premiere
  • 19h30 — Palmeiras x Atlético-MG — SporTV e Premiere
  • 19h30 — Remo x Vitória — Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h00 — São Bernardo x Ceará — TV Globo, SporTV e Premiere
  • 16h00 — Criciúma x Náutico — ESPN e Disney+
  • 18h30 — América-MG x Goiás — Disney+
  • 18h30 — Londrina x Novorizontino — Disney+

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 09h00 — Ajax x Burnley — UOL Play
  • 11h30 — Karlsruher x Inter de Milão — Xsports
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Campeonato Argentino

  • 15h00 — Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia — Disney+
  • 17h15 — Estudiantes x Independiente — ESPN 3 e Disney+
  • 19h30 — Deportivo Riestra x Boca Juniors — ESPN e Disney+
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
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