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Esporte

Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Porco recebe o Galo no Nubank Parque neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 26 jul 2026, 18h31
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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O Palmeiras recebe o Atlético Mineiro neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

O time de Abel Ferreira entra em campo na liderança, com 41 pontos em 18 partidas. A campanha alviverde tem 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, além de 30 gols marcados e 13 sofridos. No retorno do campeonato, o Palmeiras venceu o Coritiba fora de casa por 3 a 1. Os gols da equipe paulista foram marcados por Mauricio (2) e Ramón Sosa. Para a partida de hoje, estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos o zagueiro Barboza, o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa.

Do outro lado, o Galo ocupa a 13ª posição, com 25 pontos. Após empatar por 1 a 1 com o Bahia na Arena MRV, o clube mineiro perdeu a oportunidade de encurtar a distância do grupo de classificação à Libertadores e agora chega a São Paulo precisando pontuar para não se aproximar dos últimos colocados.

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Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Atlético-MG hoje?

Palmeiras e Atlético Mineiro vão se enfrentar neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Nubank Parque, em São Paulo. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas e Allan; Mauricio, Jhon Arias e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Dominguez.

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Arbitragem

    • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
    • Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);
    • Quarto árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO);
    • Assessor: Marrubson Melo Freitas (DF);
    • VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
    • AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).
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