Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Nubank Parque pela 20ª rodada do Brasileirão. O Verdão lidera e busca consolidar sua posição, enquanto o Galo precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e se reaproximar do G-6. Uma partida crucial com ambições opostas em jogo.

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O Palmeiras recebe o Atlético Mineiro neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time de Abel Ferreira entra em campo na liderança, com 41 pontos em 18 partidas. A campanha alviverde tem 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, além de 30 gols marcados e 13 sofridos. No retorno do campeonato, o Palmeiras venceu o Coritiba fora de casa por 3 a 1. Os gols da equipe paulista foram marcados por Mauricio (2) e Ramón Sosa. Para a partida de hoje, estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos o zagueiro Barboza, o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa.

Do outro lado, o Galo ocupa a 13ª posição, com 25 pontos. Após empatar por 1 a 1 com o Bahia na Arena MRV, o clube mineiro perdeu a oportunidade de encurtar a distância do grupo de classificação à Libertadores e agora chega a São Paulo precisando pontuar para não se aproximar dos últimos colocados.

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Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Atlético-MG hoje?

Palmeiras e Atlético Mineiro vão se enfrentar neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Nubank Parque, em São Paulo. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas e Allan; Mauricio, Jhon Arias e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Dominguez.

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Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);



Quarto árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO);



Assessor: Marrubson Melo Freitas (DF);



VAR: Heber Roberto Lopes (SC);



AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).