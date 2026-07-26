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Esporte

Grêmio x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 26 jul 2026, 18h31
PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 13: General view inside the stadium prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Gremio and Godoy Cruz at Arena do Gremio on May 13, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

O confronto coloca frente a frende duas equipes que atravessam realidades diferentes na competição. O Grêmio vem de derrota pro Mirassol por 2 a 1 na última rodada e precisa reagir diante de sua torcida para se afastar do Z-4. A campanha tricolor conta com 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, somando 21 pontos. Na última quinta, 23, o clube gaúcho enfrentou o Bolívar na altitude de La Paz, em partida válida pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, e perdeu por 3 a 2.

Do outro lado, o Fluminense aparece na 4ª posição, com 32 pontos, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. Em confronto direta na última rodada, o clube carioca empatou em 1 a 1 com o Bragantino, chegando a 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas no campeonato. Uma vitória fora de casa reforçaria a presença da equipe no G-4 e aumentaria a distância para os concorrentes que vêm logo atrás.

Siga

O Fluminense chega mais descansado depois de uma semana livre de jogos. Luis Zubeldía ganhou alternativas importantes, como Guilherme Arana e Agustín Canobbio, além da possibilidade de promover a reestreia de Thiago Silva. O zagueiro trabalhou com o elenco durante a semana e pode receber seus primeiros minutos desde o retorno ao clube.

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Como assistir ao jogo entre Grêmio e Fluminense hoje?

Grêmio e Fluminense vão se enfrentar neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Villasanti e Nardoni; Tetê, Braithwaite e Enamorado; Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro.

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Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Savarino, Lucho Acosta e Serna; Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem

    • Árbitra: Edina Alves Batista (SP);
    • Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Brígida Cirilo Ferreira (AL);
    • Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
    • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
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