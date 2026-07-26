Remo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada
O Remo recebe o Vitória neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time paraense entra em campo na 19ª colocação, com 18 pontos em 19 partidas. A campanha soma 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O cenário é delicado: o Remo está dentro da zona de rebaixamento e precisa vencer para não ver a distância do 16º colocado aumentar. O Leão Azul chega pressionado após perder por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena.
O Vitória ocupa a 11ª posição, com 26 pontos em 19 jogos. A equipe baiana tem 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, além de 22 gols marcados e 25 sofridos. O clube baiano chega mais confiante depois do empate sem golscom o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da quarta rodada. O goleiro Lucas Arcanjo foi o principal destaque do confronto, com defesas importantes que garantiram o ponto fora de casa.
Como assistir ao jogo entre Remo e Vitória hoje?
Remo e Vitória vão se enfrentar neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Léo e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Pikachu, Vitor Bueno e Jajá; Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Baralhas; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
- Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);
- Assessor: Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira (PE);
- VAR: Rafael Traci (SC);
- AVAR: Alberto Poletto Masseira (SP).