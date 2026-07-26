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Esporte

Remo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 13h30
Estádio Mangueirão
Mangueirão, em Belém (Patric Júnior/ Ascom Seel/Divulgação)
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Remo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Remo recebe o Vitória neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paraense entra em campo na 19ª colocação, com 18 pontos em 19 partidas. A campanha soma 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O cenário é delicado: o Remo está dentro da zona de rebaixamento e precisa vencer para não ver a distância do 16º colocado aumentar. O Leão Azul chega pressionado após perder por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena. 

O Vitória ocupa a 11ª posição, com 26 pontos em 19 jogos. A equipe baiana tem 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, além de 22 gols marcados e 25 sofridos. O clube baiano chega mais confiante depois do empate sem golscom o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da quarta rodada. O goleiro Lucas Arcanjo foi o principal destaque do confronto, com defesas importantes que garantiram o ponto fora de casa.

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Como assistir ao jogo entre Remo e Vitória hoje?

Remo e Vitória vão se enfrentar neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Léo e Mayk; Zé Welison e Patrick; Yago Pikachu, Vitor Bueno e Jajá; Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Baralhas; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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Arbitragem

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
  • Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);
  • Assessor: Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira (PE);
  • VAR: Rafael Traci (SC);
  • AVAR: Alberto Poletto Masseira (SP).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
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