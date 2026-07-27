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Caso Luiz Henrique: entenda polêmica envolvendo possibilidade de prisão na Rússia

Jogador de futebol, ex-atacante do Botafogo e atualmente no Zenit, acumula dezenas de multas de trânsito locais

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 12h58 | Atualizado em 27 jul 2026, 13h18
Luiz Henrique
Luiz Henrique na seleção brasileira (@rafaelribeirorio I CBF/.)
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O atacante brasileiro Luiz Henrique, ex-Botafogo, seleção brasileira e hoje no Zenit, da Rússia, virou o centro de uma polêmica internacional depois que a imprensa russa revelou que ele acumula 52 multas de trânsito não pagas — infração que, pela legislação local, pode resultar em até 15 dias de detenção administrativa. A assessoria do jogador, porém, nega que ele tenha recebido qualquer notificação oficial sobre o assunto, classifica as manchetes como sensacionalistas e garante que o departamento jurídico do clube russo já trabalha para apurar e resolver a situação.

A denúncia veio à tona através do canal russo Mash no Esporte, que informou que o brasileiro soma 52 multas pendentes desde maio de 2025, em uma dívida total de cerca de 82 mil rublos — o equivalente a aproximadamente 5,4 mil reais. Segundo o levantamento, 46 das autuações são por excesso de velocidade, enquanto as demais seis se referem a estacionamento irregular do veículo do atleta, um Mercedes-Benz Classe G.

Futebol: as contratações de peso na temporada

O caso ganhou peso porque, na Rússia, o acúmulo de dívidas de trânsito é tratado com rigor pelas autoridades. O Código de Infrações Administrativas do país prevê que o não pagamento recorrente pode deixar de ser apenas uma questão financeira e escalar para a esfera administrativa, com penas mais severas. A lei estabelece que a inadimplência prolongada pode resultar em punições que vão de 50 horas de prestação de serviços comunitários a 15 dias de detenção — cenário que, somado ao número elevado de multas, alimentou a repercussão em torno do nome do jogador.

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Apesar do estardalhaço, a gestão da crise ficou concentrada na assessoria: Luiz Henrique não se pronunciou pessoalmente sobre o assunto em suas redes sociais. Em nota enviada à imprensa, seu estafe descartou por completo o risco de prisão, afirmando que o atacante sequer foi notificado por qualquer órgão russo sobre os valores supostamente em aberto. A equipe do jogador classificou o tom da cobertura como sensacionalista e informou que a diretoria e o departamento jurídico do Zenit já assumiram a frente das tratativas, buscando esclarecer as pendências antes que o caso ganhe contornos judiciais.

A repercussão, de todo modo, foi imediata: o nome de Luiz Henrique chegou ao topo das buscas no Google no Brasil na manhã desta segunda-feira, 27. Por ora, enquanto o departamento jurídico do clube russo trabalha nos bastidores para regularizar as eventuais infrações e afastar de vez qualquer ameaça de punição, o atacante segue treinando normalmente e mantém a rotina no Zenit.

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