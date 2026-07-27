Melhor árbitro da Copa do Mundo anuncia aposentadoria

Slavko Vincic, o melhor árbitro da Copa do Mundo de 2026, anunciou a aposentadoria após apitar a final da competição de seleções. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pela Federação Eslovena de Futebol (NZS), que o categorizou como uma “lenda”.

O esloveno entrou nos gramados pela última vez na decisão do maior torneio de seleções do Mundo entre Argentina e Espanha, no dia 17 de julho. A partida foi agitada: muitas faltas, uma expulsão e o tempo da prorrogação. Apesar disso, não houve polêmicas em relação à arbitragem na vitória espanhola por 1 a 0. Após o jogo, Vincic se tornou o primeiro juíz de seu país a atuar em uma final de Copa do Mundo.

Por conta de sua atuação no Mundial, ele foi eleito o melhor árbitro da competição pelo Instituto Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) e recebeu o prêmio Giulio Campanati, da Itália.

Carreira

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Vincic nasceu em 25 de novembro de 1979, é natural de Maribor – segunda maior cidade da Eslovênia – e passou a integrar a lista de árbitros internacionais de futebol em 2010. Ele apitou a final da Liga Europa de 2022, entre Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers, e a decisão da Liga dos Campeões de 2024, disputada pelos clubes Real Madrid e Borussia Dortmund.

Ele também atuou na Copa do Mundo de Clubes, em 2025, e nos Mundiais de seleções de 2022, no Qatar, e de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo a NZS, Vinčić “encerrou oficialmente sua histórica carreira de árbitro no auge” e se consolidou “como uma lenda da arbitragem”.

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Polêmica

Além da carreira histórica, o árbitro também é constantemente lembrado por polêmica ocorrida em maio de 2020. Vincic foi detido por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, armas e prostituição em Bijeljina, na Bósnia

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Uma operação policial foi realizada em uma propriedade rural e ele foi encontrado no local acompanhado de 26 homens e nove mulheres. Os agentes do estado apreenderam drogas e armas, porém o árbitro foi inocentado após as investigações.

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