Jogos de hoje, segunda, 27 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 27 de julho, promete muita emoção no futebol nacional. A Série B do Brasileirão terá três confrontos importantes às 19h30, mexendo na tabela. Além disso, o futebol feminino ganha destaque com Bahia x Botafogo pelo Brasileirão e São Paulo x Mirassol pelo Paulistão, ambos às 19h. Uma agenda cheia para os amantes do esporte.

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A segunda-feira, 27, terá uma programação concentrada no futebol nacional, com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada coloca em campo três partidas no mesmo horário, às 19h30: Atlético-GO x Operário-PR, Sport x Cuiabá e CRB x Vila Nova. Os três confrontos são válidos pela 20ª rodada e podem mexer diretamente com a briga pelas primeiras colocações da tabela.

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Antes disso, o futebol feminino também movimenta a programação. Às 19h, Bahia x Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em duelo importante para a sequência da competição. No mesmo horário, São Paulo x Mirassol disputa partida pelo Campeonato Paulista Feminino, reforçando uma agenda que mantém a modalidade em evidência no calendário nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino

19h00 — Bahia x Botafogo — N Sports

Campeonato Paulista Feminino

19h00 — São Paulo x Mirassol — Record News, CazéTV e HBO Max

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Campeonato Brasileiro Série B

19h30 — Atlético-GO x Operário-PR — Disney+

Atlético-GO x Operário-PR — Disney+ 19h30 — Sport x Cuiabá — Disney+

19h30 — CRB x Vila Nova — Canal GOAT, X Sports, ESPN e Disney+