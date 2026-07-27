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Jogos de hoje, segunda, 27 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Dia terá três partidas pela Série B, além de jogos femininos pelo Brasileirão e Paulistão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 06h00
O estádio Adelmar da Costa Carvalho, mais conhecido como Ilha do Retiro, no Recife, do Sport Club do Recife
Ilha do Retiro, no Recife, vai ser o palco de Sport x Cuiabá (Williams Aguiar/Sport Club do Recife/Divulgação)
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A segunda-feira, 27, terá uma programação concentrada no futebol nacional, com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada coloca em campo três partidas no mesmo horário, às 19h30: Atlético-GO x Operário-PR, Sport x Cuiabá e CRB x Vila Nova. Os três confrontos são válidos pela 20ª rodada e podem mexer diretamente com a briga pelas primeiras colocações da tabela.

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Antes disso, o futebol feminino também movimenta a programação. Às 19h, Bahia x Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em duelo importante para a sequência da competição. No mesmo horário, São Paulo x Mirassol disputa partida pelo Campeonato Paulista Feminino, reforçando uma agenda que mantém a modalidade em evidência no calendário nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 19h00 — Bahia x Botafogo — N Sports

Campeonato Paulista Feminino

  • 19h00 — São Paulo x Mirassol — Record News, CazéTV e HBO Max
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Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30 — Atlético-GO x Operário-PR — Disney+
  • 19h30 — Sport x Cuiabá — Disney+
  • 19h30 — CRB x Vila Nova — Canal GOAT, X Sports, ESPN e Disney+
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Futebol: onde assistir
Redação Digital
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