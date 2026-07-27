Jogos de hoje, segunda, 27 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dia terá três partidas pela Série B, além de jogos femininos pelo Brasileirão e Paulistão
A segunda-feira, 27, terá uma programação concentrada no futebol nacional, com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro.
A rodada coloca em campo três partidas no mesmo horário, às 19h30: Atlético-GO x Operário-PR, Sport x Cuiabá e CRB x Vila Nova. Os três confrontos são válidos pela 20ª rodada e podem mexer diretamente com a briga pelas primeiras colocações da tabela.
Antes disso, o futebol feminino também movimenta a programação. Às 19h, Bahia x Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em duelo importante para a sequência da competição. No mesmo horário, São Paulo x Mirassol disputa partida pelo Campeonato Paulista Feminino, reforçando uma agenda que mantém a modalidade em evidência no calendário nacional.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Feminino
- 19h00 — Bahia x Botafogo — N Sports
Campeonato Paulista Feminino
- 19h00 — São Paulo x Mirassol — Record News, CazéTV e HBO Max
Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30 — Atlético-GO x Operário-PR — Disney+
- 19h30 — Sport x Cuiabá — Disney+
- 19h30 — CRB x Vila Nova — Canal GOAT, X Sports, ESPN e Disney+