Como foi a estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão

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A tecnologia do impedimento semiautomático estreou no Brasileirão, impactando a 20ª rodada. Decisões cruciais, como a anulação e validação de gols, foram tomadas com seu auxílio. Entenda como a nova ferramenta já mudou a tabela do campeonato e os desfechos de jogos importantes.

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A tecnologia do impedimento semiautomático estreou no Brasileirão e já foi decisiva na 20ª rodada do campeonato. A máquina entrou em ação em algumas partidas e auxiliou a arbitragem na anulação de dois gols, assim como na validação de outro. Caso as decisões de campo – convertidas pela tecnologia – fossem mantidas, a tabela poderia estar diferente.

O returno, disputado neste sábado e domingo, 25 e 26, contou com jogos disputados. Como de praxe no Brasileirão, as partidas contaram com lances polêmicos, mas, dessa vez, houve o auxílio de uma tecnologia para sanar as dúvidas. De forma inédita no campeonato, o impedimento semiautomático foi utilizado e o recurso foi essencial para determinar a legalidade de alguns gols.

A tecnologia estreou neste sábado no jogo entre Santos e Chapecoense validando o gol de empate do clube catarinense. Após as linhas serem traçadas sobre os modelos 3D dos jogadores, foi identificado que a posição de Giovanni Augusto – meio-campista que deu a assistência ao gol – era legal, tornando a jogada regular. A Chape ainda virou o jogo, mas o Santos buscou o empate no final, terminando em 2 a 2.

O impedimento semiautomático entrou em ação novamente no jogo entre Corinthians e Bahia neste domingo. Aos 11 minutos, o Tricolor Baiano fez um gol que empataria a partida. O atleta Alejo Veliz deu um chute que desviou em Erick Pulga e entrou no fundo das redes. O lance, porém, não foi validado, pois a ponta do pé de Pulga estava na frente do último defensor do Corinthians, colocando-o em posição irregular. O Bahia teve outro gol anulado durante a partida, mas conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. O placar terminou em 1 a 1.

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O lance do Esquadrão de Aço foi semelhante ao do Flamengo contra o São Paulo, no qual a nova tecnologia foi também utilizada. Aos 45 minutos do segundo tempo, Samuel Lino fez um gol que daria vitória para o time carioca, mas o impedimento semiautomático flagrou Wallace Yan – atleta que participou da jogada – em posição irregular, anulando o lance. Isso fez com que o jogo terminasse em 1 a 1.

Caso as decisões de campo – convertidas pela tecnologia – fossem mantidas, o Santos estaria a três pontos da zona de rebaixamento, mais longe do que atualmente, e o Flamengo poderia estar a somente uma vitória do líder Palmeiras.