Cruzeiro x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo em duelo direto pela 20ª rodada do Brasileirão no Mineirão. Ambos buscam se aproximar do G-5, separados por apenas um ponto na tabela. Confira detalhes do confronto, onde assistir, prováveis escalações e as expectativas para este jogo crucial.

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O Cruzeiro recebe o Botafogo neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo será um confronto direto. O Cruzeiro ocupa a 8ª colocação, com 27 pontos, depois de vencer o Internacional por 2 a 1. A Raposa soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas e tenta aproveitar o mando de campo para se aproximar do G-5. Sem Matheus Pereira e Gerson, suspensos, a equipe deverá ter Lucas Silva e Lucas Romero como substitutos.

O Botafogo está na 9ª colocação, com 26 pontos, apenas um atrás do adversário mineiro. O clube carioca chegou a essa pontuação após empatar sem gols com o Vitória, em partida atrasada disputada na quinta-feira, 23. Uma vitória em Belo Horizonte permitiria ao Glorioso ultrapassar o Cruzeiro e ganhar fôlego na disputa pelas primeiras posições.

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Como assistir ao jogo entre Cruzeiro e Botafogo hoje?

Cruzeiro e Botafogo vão se enfrentar neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Silva e Lucas Romero; Marquinhos, Matheus Henrique e Luis Sinisterra; Kaio Jorge. Técnico: Artur jorge.

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Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Lucas Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Arbitragem

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Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);



Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES);



Quarto árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO);



VAR: Daniel Nobre Bins (RS) .