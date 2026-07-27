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Carlos Alberto Parreira apresenta melhora e é transferido para unidade semi-intensiva

O ex-treinador foi internado no dia 16 de julho devido a uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h16 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h51
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e ondulados, veste camisa branca e paletó escuro, com expressão séria, olhando para a direita. Ele segura um microfone preto com detalhe vermelho, em um ambiente com fundo azul escuro e um logo desfocado
Carlos Alberto Parreira -  (Buda Mendes/Getty Images)
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Carlos Alberto Parreira apresenta melhora e é transferido para unidade semi-intensiva Priorizar nos meus resultados Google

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou nesta segunda-feira, 27, o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde meados de junho.

Parreira, de 83 anos, foi transferido para uma unidade semi-intensiva e está “lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada”, segundo seu mais recente boletim médico. O ex-treinador foi internado no dia 16 de julho devido a uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins.

Técnico do tetra em 1994 e recordista em participações em Copas do Mundo, à frente de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.

(Com AFP)

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