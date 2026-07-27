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Esporte

O que falta para Memphis Depay renovar com o Corinthians

Houve um acordo contratual, mas o clube exige exames médicos do jogador

Por Gabriel Bussolotti Silveira 27 jul 2026, 12h38
Memphis Depay
Memphis Depay em campo pelo Corinthians (Alexandre Oliveira/Sports Press Photo/Getty Images)
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O Corinthians e o atacante Memphis Depay chegaram a um acordo em relação ao contrato, mas o clube exige que o jogador faça exames médicos para que a renovação seja concluída.

Neste domingo, 26, Memphis sinalizou à diretoria do Timão que aceitaria a renovação por dois anos. O holandês topou reduzir o salário e o clube se comprometeu em diluir o pagamento da dívida de 40 milhões de reais durante o tempo de contrato. O novo acordo prevê que o dinheiro recebido pelo jogador virá em parte (75%) de um salário fixo, proveniente do orçamento do futebol corinthiano, e o resto (25%) terá como origem ações de marketing.

Apesar de Memphis ter aceitado as novas condições do contrato e do estafe do jogador dizer que ele já poderia retornar ao Brasil nesta terça-feira, 28, o Corinthians ainda não deu a renovação como concluída. O clube paulistano ainda tem interesse no holandês e reconheceu que houve uma avanço na negociação, mas possui uma preocupação principalmente em relação a questão física do atacante.

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Antes mesmo de ser contratado pelo Timão, Memphis já tinha um grande histórico de lesões em times que passou, como, por exemplo, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. No Brasil, o problema continuou: somando todas as questões físicas enfrentadas pelo jogador, ele ficou 150 dias sem poder atuar, segundo o Transfermarkt

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A última lesão do holandês foi muscular na coxa direita (grau 2), deixando-o meses fora do gramado. Neste ano, ele disputou apenas 14 partidas pelo Corinthians, marcando um gol e dando uma assistência. Na Copa do Mundo, o jogador participou somente de três jogos entrando no segundo tempo.

Por conta disso, a diretoria do Timão está exigindo que Memphis seja submetido a exames antes de fechar o contrato. Dependendo dos resultados, o departamento médico do clube poderia vetar a renovação. Além disso, o presidente Osmar Stabile ainda não bateu o martelo sobre a permanência do jogador.

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