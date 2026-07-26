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Esporte

Bahia x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 09h30 | Atualizado em 26 jul 2026, 15h45
SALVADOR, BRAZIL - NOVEMBER 19: A general view inside the Arena Fonte Nova prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Uruguay on November 19, 2024 in Salvador, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena Fonte Nova, em Salvador (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Bahia x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Bahia recebe o Corinthians neste domingo, 26, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Tricolor baiano ocupa a 6ª colocação, com 30 pontos, e tenta aproveitar o mando de campo para se aproximar do grupo que garante vaga direta na próxima edição da Libertadores. Uma vitória também permitiria ao Bahia abrir seis pontos de vantagem sobre o adversário paulista, consolidando a equipe entre os primeiros colocados. Na retomada do campeonato, a equipe de Rogério Ceni venceu a Chapecoense por 2 a 0 e empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1.

O Corinthians aparece logo atrás, na 7ª posição, com 27 pontos. A equipe subiu na tabela após vencer o Remo por 3 a 0 e chega a Salvador com a possibilidade de igualar a pontuação do Bahia. O resultado transformou a partida em um confronto direto: quem vencer se aproxima do G-5, enquanto uma derrota pode significar perda de posições importantes no campeonato.

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Como assistir ao jogo entre Bahia e Corinthians hoje?

Bahia e Corinthians vão se enfrentar neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

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Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

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    • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
    • Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC);
    • Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);
    • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
    • AVAR: Michael Correia (RJ).
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Corinthians
    EC Bahia
    Futebol: onde assistir
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