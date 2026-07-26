Bahia x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 26, pela 20ª rodada. Saiba como assistir
O Bahia recebe o Corinthians neste domingo, 26, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor baiano ocupa a 6ª colocação, com 30 pontos, e tenta aproveitar o mando de campo para se aproximar do grupo que garante vaga direta na próxima edição da Libertadores. Uma vitória também permitiria ao Bahia abrir seis pontos de vantagem sobre o adversário paulista, consolidando a equipe entre os primeiros colocados. Na retomada do campeonato, a equipe de Rogério Ceni venceu a Chapecoense por 2 a 0 e empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1.
O Corinthians aparece logo atrás, na 7ª posição, com 27 pontos. A equipe subiu na tabela após vencer o Remo por 3 a 0 e chega a Salvador com a possibilidade de igualar a pontuação do Bahia. O resultado transformou a partida em um confronto direto: quem vencer se aproxima do G-5, enquanto uma derrota pode significar perda de posições importantes no campeonato.
Como assistir ao jogo entre Bahia e Corinthians hoje?
Bahia e Corinthians vão se enfrentar neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge tv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC);
- Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
- AVAR: Michael Correia (RJ).