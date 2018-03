Santos planeja jogar clássico com uniforme em apoio a Neymar

Tentando se reaproximar do antigo ídolo, o Santos planeja enviar uma mensagem de apoio a Neymar em seu uniforme para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu. As camisas teriam a hashtag “TamojuntoNeymar”. Por questões burocráticas, porém, a ação não está confirmada.

O novo presidente José Carlos Peres vem tentando selar a paz com o atacante, que se afastou do clube que o formou por causa de ações judiciais no mandato do ex-presidente Modesto Roma Júnior. O vice-presidente Orlando Rollo tentou, inclusive, visitá-lo na França, mas não obteve sucesso.

Neymar atuou pelo Santos de 2009 a 2013 e conquistou três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), a Copa do Brasil de 2010, a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. Se transferiu para o Barcelona em uma controversa negociação, que gerou diversos problemas na Justiça.

O jogador do PSG torceu o tornozelo e fraturou um osso do pé direito em partida contra o Olympique de Marselha no último final de semana. Ele será operado neste sábado, em Belo Horizonte, e a recuperação pode durar até três meses.