Futebol no espaço: astronautas jogam ‘altinha’ com bola da Copa na Estação Espacial

Ler Resumo





Astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) surpreenderam ao jogar “altinha” com a bola da Copa do Mundo, a Trionda, a 400.000 km da Terra. Mais do que uma celebração do torneio de 2026, a ação ressalta a profunda conexão entre a pesquisa espacial e a inovação tecnológica no esporte. Descubra como a ciência da ISS aprimora o futebol.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS) jogaram futebol em uma roda de “altinha” a mais de 400.000 km de distância da superfície terrestre. Com a Trionda, a bola oficial da Copa do Mundo,, os membros da expedição 74 celebraram o torneio, sediado no México, Canadá e Estados Unidos em terra firme.

Os astronautas da Nasa Jessica Meir, Chris Williams, Jack Hathaway e a astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Sophie Adenot destacaram a importância da missão espacial para o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive no mundo do futebol.

“Aqui, na Estação Espacial, nós conduzimos pesquisas que leva a exploração e inovação que impacta a vida na Terra. Inclusive, em performance esportiva, ciência de materiais e resistência humana”, afirmou Sophie Adenot em vídeo de divulgação da Nasa.

Continua após a publicidade

“Por causa de pesquisas realizadas na Estação Espacial, peças eletrônicas são incluídas nas bolas de futebol de grandes torneios. Para a Copa do Mundo 2026, que assegura que a bola esteja balanceada estaticamente e dinamicamente para melhor performance”, completou Chris Williams.