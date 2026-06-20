Futebol no espaço: astronautas jogam ‘altinha’ com bola da Copa na Estação Espacial
Pesquisas conduzidas na gravidade zero ajudaram no desenvolvimento da tecnologia da bola
Astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS) jogaram futebol em uma roda de “altinha” a mais de 400.000 km de distância da superfície terrestre. Com a Trionda, a bola oficial da Copa do Mundo,, os membros da expedição 74 celebraram o torneio, sediado no México, Canadá e Estados Unidos em terra firme.
Os astronautas da Nasa Jessica Meir, Chris Williams, Jack Hathaway e a astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Sophie Adenot destacaram a importância da missão espacial para o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive no mundo do futebol.
“Aqui, na Estação Espacial, nós conduzimos pesquisas que leva a exploração e inovação que impacta a vida na Terra. Inclusive, em performance esportiva, ciência de materiais e resistência humana”, afirmou Sophie Adenot em vídeo de divulgação da Nasa.
“Por causa de pesquisas realizadas na Estação Espacial, peças eletrônicas são incluídas nas bolas de futebol de grandes torneios. Para a Copa do Mundo 2026, que assegura que a bola esteja balanceada estaticamente e dinamicamente para melhor performance”, completou Chris Williams.