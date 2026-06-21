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Esporte

Neymar provoca nova briga entre direita e esquerda

Troca de farpas começou depois da repercussão de um meme

Por Ígor Resende 21 jun 2026, 11h21 | Atualizado em 21 jun 2026, 11h31
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Neymar of Brazil celebrates at the end of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)
Neymar durante a Copa do Mundo de 2022 (Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)
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Neymar provoca nova briga entre direita e esquerda Priorize VEJA no Google

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo” incomodou políticos da direita, que foram reclamar em suas páginas nas redes sociais e aproveitaram para atacar o petista. O meme já circulava nas redes antes mesmo da brincadeira.

“Você pode gostar ou não do Neymar como jogador, para mim ele é craque”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um vídeo no qual aparece com a camisa da seleção brasileira. O presidenciável afirmou ainda que “só um deles tem espaço no coração do brasileiro”.

Neymar também publicou uma indireta para Lula. Enquanto se recupera para ficar à disposição do Brasil na Copa do Mundo, o perfil oficial do site do atacante publicou: “No day off”, expressão em inglês que significa “sem dia de folga”. 

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“O presidente da República deveria valorizar suas estrelas, afinal de contas o Neymar é o maior artilheiro da seleção. Está simplesmente zombando do maior ídolo da seleção”, disse o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em um vídeo postado no Instagram.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

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Copas com Neymar

Esta é a quarta Copa do Mundo de Neymar, que tenta repetir o feito de craques que foram campeões, como Pelé, Garrincha, Tostão, Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

A seleção brasileira foi campeã em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Caso não conquiste o hexa em 2026, o Brasil chegará ao maior jejum de títulos da sua história.

2014 – Eliminado para a Alemanha nas semis
2018 – Eliminado para a Bélgica nas quartas
2022 – Eliminado para a Croácia nas quartas
2026 – Ainda não jogou

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Neymar e o bolsonarismo

A convocação de Neymar para o Mundial foi comemorada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em maio. O pré-candidato à Presidência da República publicou que “já sabia” e que “agora o hexa vem”.

Esta foi mais uma de várias interações entre a família e o camisa 10 da seleção. Em 2023, o jogador recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha “imbrochável, imorrível e incomível”. Um ano antes, em 2022, Neymar pediu votos para o então candidato à reeleição. O episódio gerou atritos na seleção brasileira em meio à preparação para a Copa de 2022.

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