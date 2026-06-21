Neymar provoca nova briga entre direita e esquerda

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A piada de Lula sobre Neymar ser o “primeiro convocado home office do mundo” gerou forte reação de políticos de direita, como Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, que criticaram o presidente. Neymar também respondeu com uma indireta, enquanto se prepara para sua quarta Copa, em meio a seu histórico de alinhamento com o bolsonarismo.

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A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo” incomodou políticos da direita, que foram reclamar em suas páginas nas redes sociais e aproveitaram para atacar o petista. O meme já circulava nas redes antes mesmo da brincadeira.

“Você pode gostar ou não do Neymar como jogador, para mim ele é craque”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um vídeo no qual aparece com a camisa da seleção brasileira. O presidenciável afirmou ainda que “só um deles tem espaço no coração do brasileiro”.

Neymar também publicou uma indireta para Lula. Enquanto se recupera para ficar à disposição do Brasil na Copa do Mundo, o perfil oficial do site do atacante publicou: “No day off”, expressão em inglês que significa “sem dia de folga”.

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Neymar é craque e Lula é presidente turista. Só um deles tem espaço no coração do brasileiro e pode ter certeza: o Brasil está do lado e torcendo pelo @neymarjr pic.twitter.com/KTn1s0FtHI — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 20, 2026

“O presidente da República deveria valorizar suas estrelas, afinal de contas o Neymar é o maior artilheiro da seleção. Está simplesmente zombando do maior ídolo da seleção”, disse o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em um vídeo postado no Instagram.

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Copas com Neymar

Esta é a quarta Copa do Mundo de Neymar, que tenta repetir o feito de craques que foram campeões, como Pelé, Garrincha, Tostão, Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

A seleção brasileira foi campeã em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Caso não conquiste o hexa em 2026, o Brasil chegará ao maior jejum de títulos da sua história.

2014 – Eliminado para a Alemanha nas semis

2018 – Eliminado para a Bélgica nas quartas

2022 – Eliminado para a Croácia nas quartas

2026 – Ainda não jogou

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Neymar e o bolsonarismo

A convocação de Neymar para o Mundial foi comemorada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em maio. O pré-candidato à Presidência da República publicou que “já sabia” e que “agora o hexa vem”.

Esta foi mais uma de várias interações entre a família e o camisa 10 da seleção. Em 2023, o jogador recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha “imbrochável, imorrível e incomível”. Um ano antes, em 2022, Neymar pediu votos para o então candidato à reeleição. O episódio gerou atritos na seleção brasileira em meio à preparação para a Copa de 2022.