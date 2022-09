O impacto, na CBF, do apoio de Neymar a Bolsonaro

Neymar gravou um vídeo pedindo votos a Jair Bolsonaro. Até aí, nada novo. Artistas e atletas de diferentes modalidades já declararam voto em Lula, em Ciro Gomes, em Simone Tebet, em Soraya…

Como o ato do jogador foi visto na CBF? Como uma decisão pessoal, sem ligação com a atuação dele na Seleção. A cúpula da entidade, hoje comandada por Ednaldo Rodrigues, tem buscado evitar aproximações políticas. Não quer atrair, na véspera da Copa do Mundo, a politicagem para a Seleção.

“A Seleção ficou junta por dez dias. Não teve uma manifestação política dentro da Seleção. Depois dela dissolvida, alguns jogadores se manifestaram, como no caso do Neymar. Se ele quer se manifestar, as consequências são dele. Na vida pessoal, cada um administra a própria imagem. A CBF está fora de questões políticas, focada na Copa do Mundo”, diz uma fonte da entidade.