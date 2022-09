Com dancinha, Neymar pede voto em Bolsonaro nas redes

Neymar divulgou um vídeo de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência em suas redes nesta quinta-feira. Na postagem publicada no TikTok e já explorada pela campanha bolsonarista, o jogador faz uma dancinha com as mãos enquanto ouve e dubla uma música que pede “vota vota em Bolsonaro”.

Na quarta, ele já havia publicado uma mensagem de agradecimento ao presidente, à Michelle Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas (Republicanos) pela visita de campanha naquele mesmo dia ao Instituto Neymar, o seu projeto social em Santos (SP). No vídeo gravado direto de Paris, contudo, o atacante não chega a pedir votos ao presidente, apenas agradece a presença ilustre a quatro dias das eleições.

O jogador da seleção foi mais direto no vídeo desta quinta. O funk que toca em seu celular enquanto ele faz uma dancinha para a câmera com as mãos menciona inclusive no número de urna do presidente no próximo domingo. “Tu vota vota e confirma, 22 é Bolsonaro”, diz a música.