A indireta de Neymar após piada de Lula sobre home office
Atacante não viajou com a delegação brasileira para a Filadélfia, onde a seleção enfrentou o Haiti
Neymar virou assunto fora de campo nesta sexta-feira, 19, dia de Brasil contra Haiti pela Copa do Mundo. Depois de Lula (PT) brincar que o camisa 10 seria “o primeiro convocado home office do mundo”, o perfil oficial do site do atacante publicou uma indireta para o presidente: “No day off”, expressão em inglês que significa “sem dia de folga”.
A fala de Lula aconteceu durante um evento em Belo Horizonte. Em conversa com uma criança, o presidente perguntou quem o Brasil tinha de bom de bola. Ao ouvir “Neymar” como resposta, emendou a piada sobre a ausência do jogador nos primeiros compromissos da seleção. “O Neymar nem está jogando. Vi uma coisa ontem: o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo”, disse.
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