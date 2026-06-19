A indireta de Neymar após piada de Lula sobre home office

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Neymar virou assunto ao responder à brincadeira de Lula sobre seu “home office” durante o jogo do Brasil na Copa do Mundo. Com um “No day off” irônico, o perfil oficial do jogador alfinetou o presidente. Entenda a polêmica que agitou as redes e a política.

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Neymar virou assunto fora de campo nesta sexta-feira, 19, dia de Brasil contra Haiti pela Copa do Mundo. Depois de Lula (PT) brincar que o camisa 10 seria “o primeiro convocado home office do mundo”, o perfil oficial do site do atacante publicou uma indireta para o presidente: “No day off”, expressão em inglês que significa “sem dia de folga”.

A fala de Lula aconteceu durante um evento em Belo Horizonte. Em conversa com uma criança, o presidente perguntou quem o Brasil tinha de bom de bola. Ao ouvir “Neymar” como resposta, emendou a piada sobre a ausência do jogador nos primeiros compromissos da seleção. “O Neymar nem está jogando. Vi uma coisa ontem: o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo”, disse.

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