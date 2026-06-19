O home office de Neymar durante jogo do Brasil na Copa

Neymar acompanhou de longe o jogo do Brasil contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, pela Copa do Mundo. Fora da partida e sem viajar com a delegação da seleção brasileira para a Filadélfia, o camisa 10 publicou em seu Instagram um registro assistindo ao confronto deitado, com uma bota de recuperação usada após atividades físicas. “Bora”, escreveu.

A imagem veio no mesmo dia em que Lula (PT) ironizou a ausência do jogador. Durante conversa com uma criança, o presidente chamou Neymar de “o primeiro convocado home office do mundo”, em referência ao fato de o atacante não estar à disposição nos primeiros compromissos do Brasil no Mundial.

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