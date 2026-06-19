A justificativa de filho de Neymar para recusar ingresso VIP na Copa

Davi Lucca, 14, filho mais velho de Neymar, virou personagem fora de campo durante a Copa do Mundo. O adolescente foi abordado por um influenciador nas ruas de Nova York, enquanto passeava com a mãe, Carol Dantas, e recebeu uma proposta curiosa: ganhar ingressos VIP para assistir a um jogo do Brasil caso aceitasse fazer o corte “Cascão”, eternizado por Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002.

A resposta veio rápida. “Não, não. Meu pai já joga”, disse Davi, ao recusar a oferta. Sem acreditar, o influenciador, conhecido como Futcrunch, perguntou se o pai dele era mesmo Neymar. Ao confirmar, ouviu a brincadeira de volta: “Você definitivamente não precisa desses ingressos”.

Davi é fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas. O jogador também é pai de Mavie, 2, Helena, 1, e Mel, de 11 meses, e espera mais uma filha com Bruna Biancardi.

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