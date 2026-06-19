Lula zoa Neymar: ‘Primeiro convocado home office do mundo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 19, que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo”.

A declaração, em tom de brincadeira, foi feita durante agenda em Belo Horizonte. Lula perguntou a uma criança quem era bom de bola no atual elenco e ouviu “Neymar” como resposta, ao que respondeu com o meme.

O camisa 10 segue se recuperando de uma lesão e não viajou com a seleção brasileira para o jogo contra o Haiti, às 21h30, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Neymar e o bolsonarismo

A convocação de Neymar para o Mundial foi comemorada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em maio. O pré-candidato à Presidência da República publicou que “já sabia” e que “agora o hexa vem”.

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Esta foi mais uma de várias interações entre a família e o camisa 10 da seleção. Em 2023, o jogador recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha “imbrochável, imorrível e incomível”. Um ano antes, em 2022, Neymar pediu votos para o então candidato à reeleição. O episódio gerou atritos na seleção brasileira em meio à preparação para a Copa de 2022.