Goleiro de Curaçao, Eloy Room se torna recordista de defesas na Copa do Mundo

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Eloy Room, goleiro de Curaçao, estabeleceu um novo recorde na Copa do Mundo com 15 defesas no tempo regular, garantindo um empate histórico em 0 a 0 contra o Equador. A pequena nação caribenha, a menor a participar do torneio, conquistou seu primeiro ponto e mantém vivas as chances de classificação, superando expectativas.

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Eloy Room se tornou o goleiro com mais defesas no tempo regular de um jogo de Copa do Mundo. O jogador de Curaçao foi protagonista no empate em 0 a 0 com Equador, que garantiu o primeiro ponto do menor país a participar do torneio.

Foram 15 defesas do goleiro de Curaçao durante os 90 minutos de jogo, mais acréscimos superando a marca do peruano Ramón Quiroga que fez 13 defesas contra a Holanda em 1978.

O recorde registrado no Guinness Book pertence ao estadunidense Tim Howard com 16, mas em um jogo com prorrogação contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2014.

Participação histórica

A pequena ilha no Caribe já tinha feito história como a menor nação a se classificar para uma Copa do Mundo. Na primeira rodada, deixou o recado para os alemães quando saiu atrás do placar e buscou o empate em 1 a 1. O placar final foi de 7 a 1 para os tetracampeões, mas o jogo ficou marcado pelo primeiro gol da seleção em Mundiais.

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Contra o Equador, Curaçao também chegou sem o favoritismo. A seleção sul-americana foi a segunda colocada nas Eliminatórias do continente e precisava de uma vitória após perder por vitória mínima para Costa do Marfim na estreia. Não foi o suficiente para furar a barreira de Curaçao.

O goleiro Eloy Room não se abalou pela goleada na primeira rodada e fez 15 defesas para garantir o empate. Ele parou o time estrelado do Equador com Caicedo, do Chelsea, Hincapié, do Arsenal, Willian Pacho, do PSG, e jogadores do futebol brasileiro como Gonzalo Plata, do Flamengo, e Alan Franco, do Atlético-MG. Enner Valencia, ex-Internacional, foi quem mais deu chutes pela seleção equatoriana, sete no total, mas sem sucesso.

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E não foi um jogo de ataque contra defesa. No segundo tempo, o camisa 10, Leandro Bacuna fez boa troca de passes pela esquerda da área e exigiu difícil defesa do goleiro equatoriano. No rebote da jogada, Comenencia, autor do primeiro e único gol da seleção no Mundial contra a Alemanha, chutou para nova defesa do goleiro. Juninho Bacuna, irmão de Leandro, também teve chance em lindo lance na entrada da área para uma defesa no reflexo de Galíndez. Em sua primeira Copa do Mundo, Curaçao marcou seu primeiro ponto e segue com chances de classificação para o mata-mata.

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Na próxima rodada, enfrenta a Costa do Marfim na quinta, 25, às 17h (horário de Brasília). Simultaneamente, Equador encara a Alemanha, já classificada para o mata-mata.