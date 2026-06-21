Jogos de hoje, domingo, 21 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O domingo, 21 de junho, promete um dia cheio de futebol com a Copa do Mundo 2026 e a Série B. Da Espanha contra a Arábia Saudita ao clássico Uruguai x Cabo Verde, além dos confrontos do Brasileirão, confira a programação completa. Não perca nenhum lance e saiba onde assistir a cada partida!

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O domingo, 21 de junho, terá uma programação intensa, dividida entre a Copa do Mundo 2026 e a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mundial domina a faixa da tarde e da noite, com quatro partidas, enquanto a segunda divisão nacional espalha seus jogos ao longo do dia.

Pela Copa do Mundo, a bola começa a rolar às 13h, com Espanha x Arábia Saudita. A seleção espanhola entra em campo como favorita, mas terá pela frente uma equipe que costuma apostar em disciplina tática e transições rápidas. Às 16h, Bélgica x Irã dá sequência à rodada, em um confronto entre uma seleção europeia de maior poder técnico e um adversário conhecido pela organização defensiva.

Às 19h, Uruguai x Cabo Verde aparece como um dos principais jogos do dia. A equipe sul-americana carrega tradição e peso histórico no torneio, enquanto Cabo Verde busca competir com intensidade e transformar o papel de azarão em combustível. A programação do Mundial se encerra às 22h, com Nova Zelândia x Egito, duelo entre seleções de estilos distintos e que pode ser decisivo na disputa do grupo.

No futebol brasileiro, a Série B começa às 11h, com Avaí x Cuiabá. Às 16h, CRB x Fortaleza reúne duas equipes com ambições importantes na competição. Mais tarde, às 17h, São Bernardo x Juventude dá continuidade à rodada, enquanto Goiás x Operário, às 18h30, fecha a agenda nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 21 de junho, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

11h00 – Avaí x Cuiabá – Disney+

16h00 – CRB x Fortaleza – ESPN, RedeTV!, Sportynet e Disney+

17h00 – São Bernardo x Juventude – Premiere

18h30 – Goiás x Operário – Sportynet, X Sports e Disney+

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Copa do Mundo 2026

13h00 – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV

16h00 – Bélgica x Irã – CazéTV

19h00 – Uruguai x Cabo Verde – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

22h00 – Nova Zelândia x Egito – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV