Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.248.172 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.821.807 VOTOS
Presidente
99,99%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Esporte

Jogos de hoje, domingo, 21 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Espanha x Arábia Saudita e Uruguai x Cabo Verde são os destaques da Copa do Mundo. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 21 jun 2026, 15h06
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 29: General view of Mercedes Benz Stadium prior to the during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Paris Saint-Germain and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on June 29, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos (Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, domingo, 21 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 21 de junho, terá uma programação intensa, dividida entre a Copa do Mundo 2026 e a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mundial domina a faixa da tarde e da noite, com quatro partidas, enquanto a segunda divisão nacional espalha seus jogos ao longo do dia.

Pela Copa do Mundo, a bola começa a rolar às 13h, com Espanha x Arábia Saudita. A seleção espanhola entra em campo como favorita, mas terá pela frente uma equipe que costuma apostar em disciplina tática e transições rápidas. Às 16h, Bélgica x Irã dá sequência à rodada, em um confronto entre uma seleção europeia de maior poder técnico e um adversário conhecido pela organização defensiva.

Às 19h, Uruguai x Cabo Verde aparece como um dos principais jogos do dia. A equipe sul-americana carrega tradição e peso histórico no torneio, enquanto Cabo Verde busca competir com intensidade e transformar o papel de azarão em combustível. A programação do Mundial se encerra às 22h, com Nova Zelândia x Egito, duelo entre seleções de estilos distintos e que pode ser decisivo na disputa do grupo.

Siga

No futebol brasileiro, a Série B começa às 11h, com Avaí x Cuiabá. Às 16h, CRB x Fortaleza reúne duas equipes com ambições importantes na competição. Mais tarde, às 17h, São Bernardo x Juventude dá continuidade à rodada, enquanto Goiás x Operário, às 18h30, fecha a agenda nacional.

Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 21 de junho, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 11h00 – Avaí x Cuiabá – Disney+
  • 16h00 – CRB x Fortaleza – ESPN, RedeTV!, Sportynet e Disney+
  • 17h00 – São Bernardo x Juventude – Premiere
  • 18h30 – Goiás x Operário – Sportynet, X Sports e Disney+
Continua após a publicidade

Copa do Mundo 2026

  • 13h00 – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV
  • 16h00 – Bélgica x Irã – CazéTV
  • 19h00 – Uruguai x Cabo Verde – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 22h00 – Nova Zelândia x Egito – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
      Publicidade
      TAGS:
      Copa do Mundo 2026
      Futebol: onde assistir
      Assine Abril

      Veja Negócios

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      Veja

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      Guia do Estudante

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

      Superinteressante

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      Quatro Rodas

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      Você RH

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

      Veja Saúde

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      Claudia

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

      Viagem e Turismo

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

      Goread

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

      Guia + Veja

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

      Veja + Zero Hora

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

      Capricho

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

      Quatro Rodas + Placar

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

      VEJA + ESTADÃO DIGITAL

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
      Quem assina tem mais vantagens
      Icone de colunistas
      Colunistas
      Conteúdo criado por especialistas
      Icone de favoritos
      Seus favoritos
      Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
      Icone de aplicativo
      Aplicativo
      Leia todas as revistas em um só app
      Icone de sites
      Sites
      Acesso ilimitado aos sites
      Icone de leitura offline
      Leia offline
      Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
      Icone de clube
      Abril Signature
      Descontos, cashback, sorteios e muito mais

      Leia também no GoRead

      Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

      Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

      Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
      ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

      Digital Essencial

      A notícia em tempo real na palma da sua mão!
      Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
      De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
      ESQUENTA BLACK FRIDAY

      Revista em Casa + Digital Premium

      Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
      De: R$ 59,99/mês
      A partir de R$ 32,90/mês
      Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

      *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
      *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).