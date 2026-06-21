Jogos de hoje, domingo, 21 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Espanha x Arábia Saudita e Uruguai x Cabo Verde são os destaques da Copa do Mundo. Saiba como assistir ao vivo
O domingo, 21 de junho, terá uma programação intensa, dividida entre a Copa do Mundo 2026 e a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mundial domina a faixa da tarde e da noite, com quatro partidas, enquanto a segunda divisão nacional espalha seus jogos ao longo do dia.
Pela Copa do Mundo, a bola começa a rolar às 13h, com Espanha x Arábia Saudita. A seleção espanhola entra em campo como favorita, mas terá pela frente uma equipe que costuma apostar em disciplina tática e transições rápidas. Às 16h, Bélgica x Irã dá sequência à rodada, em um confronto entre uma seleção europeia de maior poder técnico e um adversário conhecido pela organização defensiva.
Às 19h, Uruguai x Cabo Verde aparece como um dos principais jogos do dia. A equipe sul-americana carrega tradição e peso histórico no torneio, enquanto Cabo Verde busca competir com intensidade e transformar o papel de azarão em combustível. A programação do Mundial se encerra às 22h, com Nova Zelândia x Egito, duelo entre seleções de estilos distintos e que pode ser decisivo na disputa do grupo.
No futebol brasileiro, a Série B começa às 11h, com Avaí x Cuiabá. Às 16h, CRB x Fortaleza reúne duas equipes com ambições importantes na competição. Mais tarde, às 17h, São Bernardo x Juventude dá continuidade à rodada, enquanto Goiás x Operário, às 18h30, fecha a agenda nacional.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 21 de junho, com horários e canais:
Campeonato Brasileiro – Série B
- 11h00 – Avaí x Cuiabá – Disney+
- 16h00 – CRB x Fortaleza – ESPN, RedeTV!, Sportynet e Disney+
- 17h00 – São Bernardo x Juventude – Premiere
- 18h30 – Goiás x Operário – Sportynet, X Sports e Disney+
Copa do Mundo 2026
- 13h00 – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV
- 16h00 – Bélgica x Irã – CazéTV
- 19h00 – Uruguai x Cabo Verde – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 22h00 – Nova Zelândia x Egito – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV