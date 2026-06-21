VÍDEO: Família real holandesa comemora empate histórico com jogadores de Curaçao

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Curaçao, estreante na Copa do Mundo, conquistou seu primeiro ponto ao empatar em 0 a 0 com o Equador. A atuação recordista do goleiro Eloy Room foi crucial. A família real holandesa, da qual a ilha faz parte, celebrou o feito inédito no vestiário com os jogadores, destacando a histórica participação.

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O empate da seleção de Curaçao em 0 a 0 com Equador neste sábado, 20, foi motivo de comemoração da família real holandesa. A ilha caribenha é um país independente que faz parte do Reino dos Países Baixos, nome oficial da Holanda. Com atuação recordista do goleiro Eloy Room, a seleção estreante em Copas do Mundo conquistou seu primeiro ponto na competição.

Em vídeo divulgado pela seleção de Curaçao, o rei Willem-Alexander e rainha Máxima se juntaram aos jogadores de Curaçao no vestiário para comemorar o feito inédito.

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Antes do jogo no estádio do Kansas, entre Curaçao e Equador, a família real da Holanda acompanhou a goleada da seleção europeia por 5 a 1 contra a Suécia, em Houston.

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Participação histórica

A pequena ilha no Caribe já tinha feito história como a menor nação a se classificar para uma Copa do Mundo. Na primeira rodada, deixou o recado para os alemães quando saiu atrás do placar e buscou o empate em 1 a 1. O placar final foi de 7 a 1 para os tetracampeões, mas o jogo ficou marcado pelo primeiro gol da seleção em Mundiais.

Contra o Equador, Curaçao também chegou sem o favoritismo. A seleção sul-americana foi a segunda colocada nas Eliminatórias do continente e precisava de uma vitória após perder por vitória mínima para Costa do Marfim na estreia. Não foi o suficiente para furar a barreira de Curaçao.

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O goleiro Eloy Room não se abalou pela goleada na primeira rodada e fez 15 defesas para garantir o empate. Ele parou o time estrelado do Equador com Caicedo, do Chelsea, Hincapié, do Arsenal, Willian Pacho, do PSG, e jogadores do futebol brasileiro como Gonzalo Plata, do Flamengo, e Alan Franco, do Atlético-MG. Enner Valencia, ex-Internacional, foi quem mais deu chutes pela seleção equatoriana, sete no total, mas sem sucesso.

E não foi um jogo de ataque contra defesa. No segundo tempo, o camisa 10, Leandro Bacuna fez boa troca de passes pela esquerda da área e exigiu difícil defesa do goleiro equatoriano. No rebote da jogada, Comenencia, autor do primeiro e único gol da seleção no Mundial contra a Alemanha, chutou para nova defesa do goleiro. Juninho Bacuna, irmão de Leandro, também teve chance em lindo lance na entrada da área para uma defesa no reflexo de Galíndez. Em sua primeira Copa do Mundo, Curaçao marcou seu primeiro ponto e segue com chances de classificação para o mata-mata.

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Na próxima rodada, enfrenta a Costa do Marfim na quinta, 25, às 17h (horário de Brasília). Simultaneamente, Equador encara a Alemanha, já classificada para o mata-mata.