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Esporte

Uruguai x Cabo Verde na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 21, é válida pela 2ª rodada do Grupo H. Saiba como assistir ao vivo ao jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 21 jun 2026, 18h08
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 29: General view inside the stadium prior to the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between CR Flamengo and FC Bayern München at Hard Rock Stadium on June 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Estádio de Miami vai ser o palco da partida entre Uruguai e Cabo Verde neste domingo, 21 (S. Mellar/FC Bayern/Getty Images)
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Uruguai x Cabo Verde na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Uruguai e Cabo Verde vão jogar neste domingo, 21, às 19h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

A equipe uruguaia saiu atrás do placar na estreia contra a Arábia Saudita, mas conseguiu o empate na segunda etapa, com gol de Maximiliano Araújo. Apesar de uma primeira etapa ruim, a Celeste terminou o jogo com um grande volume ofensivo e deixou uma boa primeira impressão. 

Do outro lado, na sua estreia em Copas, Cabo Verde fez história na primeira partida ao empatar sem gols com a Espanha, uma das favoritas ao título. O goleiro Vozinha foi o destaque da partida.

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Com os dois empates, Uruguai, Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha ficaram empatadas com um ponto na tabela.

Como assistir ao jogo entre Uruguai e Cabo Verde hoje?

Uruguai e Cabo Verde vão se enfrentar neste domingo, 21, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Uruguai: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maxi Araújo, Canobbio e Fede Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.

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Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina e Deroy Duarte; Jamiro Monteiro, Ryan Mendes e Jovane Cabral; Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Odds para Uruguai x Cabo Verde:

Resultado final

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Betano: Uruguai (1.50) – Empate (3.95) – Cabo Verde (7.60)

Bet365: Uruguai (1.48) – Empate (4.20) – Cabo Verde (7.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega);
  • Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Bashevkin (Noruega);
  • Quarta árbitra: Tori Penso (Estados Unidos).
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