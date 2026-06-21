Uruguai x Cabo Verde na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Uruguai e Cabo Verde se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. Ambos empataram na estreia, prometendo um confronto crucial em Miami. A Celeste busca confirmar o bom volume ofensivo, enquanto Cabo Verde tenta manter o bom desempenho defensivo contra os favoritos. Saiba onde assistir e as escalações.

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Uruguai e Cabo Verde vão jogar neste domingo, 21, às 19h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

A equipe uruguaia saiu atrás do placar na estreia contra a Arábia Saudita, mas conseguiu o empate na segunda etapa, com gol de Maximiliano Araújo. Apesar de uma primeira etapa ruim, a Celeste terminou o jogo com um grande volume ofensivo e deixou uma boa primeira impressão.

Do outro lado, na sua estreia em Copas, Cabo Verde fez história na primeira partida ao empatar sem gols com a Espanha, uma das favoritas ao título. O goleiro Vozinha foi o destaque da partida.

Com os dois empates, Uruguai, Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha ficaram empatadas com um ponto na tabela.

Como assistir ao jogo entre Uruguai e Cabo Verde hoje?

Uruguai e Cabo Verde vão se enfrentar neste domingo, 21, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Uruguai: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maxi Araújo, Canobbio e Fede Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.

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Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina e Deroy Duarte; Jamiro Monteiro, Ryan Mendes e Jovane Cabral; Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Odds para Uruguai x Cabo Verde:

Resultado final

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Betano: Uruguai (1.50) – Empate (3.95) – Cabo Verde (7.60)

Bet365: Uruguai (1.48) – Empate (4.20) – Cabo Verde (7.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Espen Eskås (Noruega);

Espen Eskås (Noruega); Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Bashevkin (Noruega);

Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Bashevkin (Noruega); Quarta árbitra: Tori Penso (Estados Unidos). Continua após a publicidade