Japoneses limpam estádio após goleada na Copa do Mundo

A torcida japonesa manteve a tradição e voltou a limpar as arquibancadas depois de uma partida de Copa do Mundo.

O gesto foi visto na goleada deste domingo sobre a Tunísia, por 4 a 0, e também na primeira rodada, contra a Holanda.

Os japoneses carregam o hábito como algo cultural, já que as crianças e adolescentes aprendem desde cedo a limpar as salas de aula nas escolas.

Japão x Brasil

A seleção asiática pode ser adversária do Brasil na próxima fase. Os dois primeiros colocados do Grupo F enfrentam os classificados do Grupo C. No momento, os duelos seriam Brasil x Japão e Holanda x Marrocos.