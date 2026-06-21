Japão goleia e pode enfrentar Brasil na próxima fase
Classificados do Grupo F e Grupo C irão se encontrar na 16 avos
A seleção japonesa goleou a Tunísia por 4 a 0 na madrugada deste domingo, 21, pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026.
O atacante Ayase Ueda fez dois gols, enquanto os meio-campistas Daichi Kamada e Ritsu Doan marcaram um gol cada.
O Japão chegou a 4 pontos, mesma pontuação da líder Holanda – que goleou a Suécia por 5 a 1 e tem um gol a mais na competição.
Os dois primeiros colocados do Grupo F enfrentam os classificados do Grupo C na fase de 16 avos. No momento, os duelos seriam Brasil x Japão e Holanda x Marrocos.