Japão goleia e pode enfrentar Brasil na próxima fase

A seleção japonesa goleou a Tunísia por 4 a 0 na madrugada deste domingo, 21, pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026.

O atacante Ayase Ueda fez dois gols, enquanto os meio-campistas Daichi Kamada e Ritsu Doan marcaram um gol cada.

O Japão chegou a 4 pontos, mesma pontuação da líder Holanda – que goleou a Suécia por 5 a 1 e tem um gol a mais na competição.

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Os dois primeiros colocados do Grupo F enfrentam os classificados do Grupo C na fase de 16 avos. No momento, os duelos seriam Brasil x Japão e Holanda x Marrocos.