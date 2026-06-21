Seleção sem Raphinha: três jogadores disputam a vaga

A lesão de Raphinha vai provocar mudanças no time titular da seleção brasileira e três nomes despontam como favoritos para a partida contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo.

A tendência é que Carlo Ancelotti use jogadores que já atuaram nesta posição sob seu comando, como Luiz Henrique e Rayan. Enquanto o primeiro entrou na estreia no lugar de Igor Thiago e jogou ao lado de Raphinha, o segundo foi o escolhido para substituir o atacante do Barcelona diante do Haiti.

Outro nome que pode ganhar a titularidade é Endrick, que estreou na última partida e teve um gol anulado por impedimento. A escalação dele poderia levar Ancelotti a mudar o esquema tático.

Lesão da Raphinha

Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A informação foi confirmada pela CBF neste sábado, 20, após a realização de exames de imagem. O jogador não foi cortado e seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira.

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