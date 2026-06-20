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Esporte

Lesão de Raphinha: CBF atualiza situação de atacante da seleção brasileira

Jogador foi substituído no final do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 contra o Haiti

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 17h21 | Atualizado em 20 jun 2026, 17h27
Dois jogadores de futebol, um com tranças e outro com cabelo crespo, agachados no gramado, parecem desapontados, enquanto outros jogadores os cercam
Raphinha conversa com Vini Jr. e Matheus Cunha após sentir fisgada (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
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Lesão de Raphinha: CBF atualiza situação de atacante da seleção brasileira Priorize VEJA no Google

Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A informação foi confirmada pela CBF neste sábado, 20, após a realização de exames de imagem. O jogador não foi cortado e seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira.

Na vitória do Brasil contra o Haiti por 3 a 0 nesta sexta, 19, o camisa 11 da seleção brasileira sentiu dores e foi substituído no final no primeiro tempo. Rayan entrou no seu lugar.

Em entrevista após a vitória, Vinícius Jr. relatou a situação do companheiro: “Uma pena o Rapha ter saído machucado. A gente fica triste por ele. Acho que foi a mesma lesão da última vez. A gente fica muito triste e espera que ele possa continuar com a gente”, disse a CazéTV.

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Na última temporada, Raphinha sofreu mais de uma vez com uma lesão na mesma região. Na data Fifa de março, foi convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, porém, foi substituído no primeiro jogo e desconvocado para o segundo por conta da lesão. Ele voltou a jogar apenas em maio, um mês antes da Copa do Mundo. No ano passado, o atacante do Barcelona também ficou de fora das convocações de outubro e setembro por conta da lesão.

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Rayan, o jogador mais jovem do elenco, foi o escolhido para substituir Raphinha. O treinador italiano justificou a escolha do atacante do Bournemouth pois “ele mostrou boa qualidade nos treinos e tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes táticos que determinam a entrada de um ou outro jogador.” Outra opção do treinador italiano é Luis Henrique, atacante do Zenit, que atua pela ponta direita. 

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Confira o comunicado da CBF: 

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“O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”

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