Com 2 treinadores em 2 jogos, Tunísia é goleada de novo

A Tunísia foi goleada pela segunda rodada consecutiva na Copa do Mundo de 2026, mesmo com a troca de treinadores entre as duas partidas. A derrota agora foi para o Japão, por 4 a 0.

Na última segunda-feira, 15, o técnico Sabri Lamouchi foi demitido da seleção após ser goleado pela Suécia por 5 a 1.

A Federação Tunisiana de Futebol (FTF) agiu rápido e contratou o experiente técnico francês Hervé Renard. O movimento, no entanto, não surtiu efeito e a seleção foi goleada novamente.

O resultado eliminou a Tunísia do Mundial 2026, mas a seleção ainda enfrenta a líder Holanda na última rodada da fase de grupos.

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