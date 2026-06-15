Técnico é demitido da Copa do Mundo após sofrer goleada na estreia

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Sabri Lamouchi foi demitido da seleção da Tunísia após a goleada por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Copa do Mundo 2026. A notícia, divulgada por Romain Molina, ainda aguarda confirmação oficial da FTF. O jogo em Monterrey viu Isak e Gyokeres brilharem, enquanto a Suécia assume a liderança do Grupo F. Outras goleadas também marcaram o início da Copa.

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O técnico Sabri Lamouchi foi demitido da seleção da Tunísia nesta segunda-feira, 15, após ser goleado pela Suécia por 5 a 1, na estreia da Copa do Mundo 2026.

A informação é do jornalista Romain Molina, mas não foi confirmada pela Federação Tunisiana de Futebol (FTF) em sua página até a publicação desta matéria.

A goleada

Isak e Gyokeres lideraram o ataque dos europeus no jogo realizado em Monterrey, no México. O meio-campista Ayari também marcou, mas não comemorou o gol.

Os tunisianos descontaram no fim do primeiro tempo, quando o placar marcava 2 a 0, com uma cabeçada do zagueiro Rekik.

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Com a vitória, a seleção sueca assumiu o primeiro lugar do grupo F, à frente de Japão e Holanda, que ficaram no empate no confronto direto.

Se a moda pega

Outas seleções também foram goleadas na estreia desta Copa do Mundo. Enquanto os Estados Unidos fizeram 4 a 1 no Paraguai, a Alemanha aplicou 7 a 1 em Curaçao.

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