Técnico é demitido da Copa do Mundo após sofrer goleada na estreia
Três partidas do Mundial 2026 tiveram placares elásticos
O técnico Sabri Lamouchi foi demitido da seleção da Tunísia nesta segunda-feira, 15, após ser goleado pela Suécia por 5 a 1, na estreia da Copa do Mundo 2026.
A informação é do jornalista Romain Molina, mas não foi confirmada pela Federação Tunisiana de Futebol (FTF) em sua página até a publicação desta matéria.
A goleada
Isak e Gyokeres lideraram o ataque dos europeus no jogo realizado em Monterrey, no México. O meio-campista Ayari também marcou, mas não comemorou o gol.
Os tunisianos descontaram no fim do primeiro tempo, quando o placar marcava 2 a 0, com uma cabeçada do zagueiro Rekik.
Com a vitória, a seleção sueca assumiu o primeiro lugar do grupo F, à frente de Japão e Holanda, que ficaram no empate no confronto direto.
Se a moda pega
Outas seleções também foram goleadas na estreia desta Copa do Mundo. Enquanto os Estados Unidos fizeram 4 a 1 no Paraguai, a Alemanha aplicou 7 a 1 em Curaçao.