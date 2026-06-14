Copa do Mundo: Por que jogador da Suécia não comemorou gol contra Tunísia?

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O meio-campista sueco Yasin Ayari marcou um golaço contra a Tunísia na Copa do Mundo, mas não comemorou. Filho de imigrantes tunisianos e marroquinos, o jogador do Brighton explicou que a atitude foi um gesto de respeito às suas origens. Uma história de futebol e identidade que transcende a rivalidade em campo.

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Marcar um gol na Copa do Mundo é motivo de celebração natural, ainda mais na estreia do torneio, para liberar de vez a ansiedade de jogar no maior palco do futebol. Para Yasin Ayari foi diferente. O meio-campista da Suécia se conteve após marcar um golaço contra a Tunísia neste domingo, 14, e logo abriu os braços como pedido de desculpas. A atitude comum de jogadores que marcam contra seu ex-clube é pouco usual no cenário de seleções, mas neste caso tem explicação mais do que compreensível.

Ayari, meio-campista do Brighton, é filho de imigrantes. Sua mãe é marroquina e seu pai é tunisiano, o que logo explica o respeito ao adversário no Mundial.

O atleta nasceu em Solna, cidade na Suécia, onde o pai foi tentar a carreira como jogador, mas depois se tornou treinador de um clube local onde o filho jogava. Olheiros do clube Stockholm’s AIK descobriram Ayari aos 8 anos, que chegou ao profissional pela equipe. Hoje, seu irmão Taha atua pela equipe, e sua mãe trabalha no setor administrativo.

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A decisão de defender a Suécia foi natural já que atuou pelas seleções juvenis do país onde nasceu.

“Foi relativamente fácil para mim, porque nasci na Suécia e passei pelas seleções nacionais de base quando era mais novo, então foi uma decisão simples”, disse o jogador ao The Athletic. “Obviamente, quero o melhor para eles [meus pais]. Minha mãe e meu pai são desses países. Quando eu era mais novo, passava muito tempo lá durante as férias e coisas assim.”

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“Foi algo natural para mim continuar com a Suécia. Meu pai também disse: ‘Você decide o que quer fazer’. Marrocos está indo muito bem, a Tunísia nem tanto, mas eles estão sempre lutando para chegar à Copa do Mundo. E agora têm uma boa geração, com jogadores atuando fora do país, na Europa”, concluiu.

A Suécia está no grupo F da Copa do Mundo, junto da Tunísia, Japão e Holanda. Na fase de 16 avos os dois primeiros colocados cruzam com o grupo C, do Brasil, Haiti, Escócia e Marrocos. Ayari, portanto, ainda pode cruzar com o país de origem da mãe e ter que guardar a comemoração para si, mais uma vez, caso marque um gol.