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Esporte

Copa do Mundo: Por que jogador da Suécia não comemorou gol contra Tunísia?

Yasin Ayari fez golaço na estreia das seleções, mas abriu os braços em respeito aos adversários

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 23h47 | Atualizado em 15 jun 2026, 00h00
Jogador de futebol com camisa amarela e detalhes azuis, número 18, aplaudindo com as mãos juntas, em campo de grama verde com torcida desfocada ao fundo
Yasin Ayari, jogador da seleção da Suécia (Michael Campanella/Getty Images)
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Marcar um gol na Copa do Mundo é motivo de celebração natural, ainda mais na estreia do torneio, para liberar de vez a ansiedade de jogar no maior palco do futebol. Para Yasin Ayari foi diferente. O meio-campista da Suécia se conteve após marcar um golaço contra a Tunísia neste domingo, 14, e logo abriu os braços como pedido de desculpas. A atitude comum de jogadores que marcam contra seu ex-clube é pouco usual no cenário de seleções, mas neste caso tem explicação mais do que compreensível.

Ayari, meio-campista do Brighton, é filho de imigrantes. Sua mãe é marroquina e seu pai é tunisiano, o que logo explica o respeito ao adversário no Mundial.

O atleta nasceu em Solna, cidade na Suécia, onde o pai foi tentar a carreira como jogador, mas depois se tornou treinador de um clube local onde o filho jogava. Olheiros do clube Stockholm’s AIK descobriram Ayari aos 8 anos, que chegou ao profissional pela equipe. Hoje, seu irmão Taha atua pela equipe, e sua mãe trabalha no setor administrativo.

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A decisão de defender a Suécia foi natural já que atuou pelas seleções juvenis do país onde nasceu. 

“Foi relativamente fácil para mim, porque nasci na Suécia e passei pelas seleções nacionais de base quando era mais novo, então foi uma decisão simples”, disse o jogador ao The Athletic. “Obviamente, quero o melhor para eles [meus pais]. Minha mãe e meu pai são desses países. Quando eu era mais novo, passava muito tempo lá durante as férias e coisas assim.”

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“Foi algo natural para mim continuar com a Suécia. Meu pai também disse: ‘Você decide o que quer fazer’. Marrocos está indo muito bem, a Tunísia nem tanto, mas eles estão sempre lutando para chegar à Copa do Mundo. E agora têm uma boa geração, com jogadores atuando fora do país, na Europa”, concluiu.

A Suécia está no grupo F da Copa do Mundo, junto da Tunísia, Japão e Holanda. Na fase de 16 avos os dois primeiros colocados cruzam com o grupo C, do Brasil, Haiti, Escócia e Marrocos. Ayari, portanto, ainda pode cruzar com o país de origem da mãe e ter que guardar a comemoração para si, mais uma vez, caso marque um gol.

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Copa do Mundo 2026
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