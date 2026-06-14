Possíveis adversários do Brasil, Holanda e Japão ficam no empate no melhor jogo da Copa

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Japão e Holanda empataram em 2 a 2 em um jogo eletrizante, com os europeus saindo na frente duas vezes e os japoneses buscando a igualdade com resiliência, incluindo um gol no final. O resultado mantém ambas as seleções favoritas no grupo e as coloca em rota de colisão com o Brasil na próxima fase.

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Japão e Holanda corresponderam às expectativas e terminaram empatados em 2 a 2 neste domingo, 14. A Holanda saiu na frente duas vezes com gols de Van Dijk e Summerville, mas o resiliente Japão empatou com Nakamura e uma cabeçada de Ogawa no final do segundo tempo. Favoritas no grupo, as equipes podem enfrentar o Brasil na fase de 16 avos de final.

O primeiro tempo foi mais travado e estudado. A Holanda teve chance com chute forte Malen, para defesa do goleiro Suzuki. O Japão respondeu após a pausa para a hidratação, com finalizações de Ito, Nakamura e Ueda, mas a primeira etapa terminou sem gols.

O jogo se soltou no segundo tempo. Os holandeses voltaram em ritmo mais acelerado, apostando em ataques pelas laterais do campo. Gravenberch cruzou uma bola para área e Van Dijk cabeceou para o gol de Suzuki. O zagueiro ainda se agachou para ver a bola bater na trave e entrar devagar no fundo do gol.

A seleção do técnico Koeman parecia dominar mais as ações do jogo, porém, os japoneses responderam com uma boa troca de passes pela esquerda no ataque. Nakamura recebeu na entrada da área e acertou o chute rasteiro para empatar o jogo em 1 a 1.

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O lado direito do ataque holandês se encaixou melhor. Gravenberch se livrou da marcação e passou para Summerville. O lateral Dumfries chamou a marcação para o fundo do campo, e deixou o companheiro livre para puxar a bola para dentro para chutar aberto, sem chance de defesa para Suzuki. 2 a 1 para Holanda.

O Japão apostou na bola aérea nos minutos finais da partida. Com faltas e escanteios, a seleção asiática foi superada pelos europeus. No entanto, no último tiro de canto da partida, Ogawa se desvencilhou da marcação e deu uma cabeçada forte, que ainda desviou em Kamada para tirar o goleiro holandês da trajetória da bola. 2 a 2 aos 45 minutos do segundo tempo.

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Ambas seleções pontuaram um ponto nesta primeira rodada da Copa do Mundo. Suécia e Tunísia completam o grupo F.

No mata-mata, o primeiro colocado deste grupo enfrenta o segundo colocado do grupo C, com Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti, e o segundo colocado encara o primeiro colocado do outro.