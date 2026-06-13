O pesadelo do capitão do Palmeiras na estreia da Copa

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Os Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo com uma exibição de gala, goleando o Paraguai por 4 a 1 em Los Angeles. Pulisic orquestrou o jogo, Balogun marcou dois gols e Reyna selou a vitória com um golaço. O time anfitrião dominou a partida, que contou com a presença de diversas celebridades nas arquibancadas.

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Após a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, a seleção dos Estados Unidos fez uma exibição de gala na sua estreia. Nesta sexta, 12, os anfitriões venceram o Paraguai por 4 a 1 no estádio de Los Angeles, sob a maestria do seu camisa 10, Christian Pulisic, do centroavante Balogun e um golaço de Reyna para selar o resultado positivo. Do outro lado, jogadores paraguaios que atuam em clubes brasileiros tiveram uma noite para esquecer, com exceção de Maurício que anotou o gol de honra dos sul-americanos.

A equipe de Mauricio Pochettino exibiu trocas de passes rápidos e, inclusive, dribles e jogadas bonitas para os 70.492 torcedores nas arquibancadas. O astro do elenco, Pulisic, teve noite de garçom e o Balogun assumiu a liderança momentânea da artilharia da Copa com dois gols.

Os paraguaios tiveram um retorno desastroso para a Copa do Mundo. A última vez que participaram do torneio foi em 2010, quando alcançaram as quartas de final, sendo eliminados pela Espanha que depois se sagrou campeã. Em um primeiro tempo completamente dominado pelos donos da casa, o time do capitão Gustavo Gómez — que também é capitão do Palmeiras — não saiu mais no prejuízo por desperdício de oportunidades dos norte-americanos.

Nas arquibancadas também não faltaram estrelas de Hollywood, atletas e ex-atletas e outras celebridades: Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, George Lucas, Matt Damon, Rob Lowe, David Beckham, Victoria Beckham, Kareem Abdul-Jabbar, Jason Sudeikis, Bill Gates, Justin Trudeau, Paris Hilton. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, assistiu o jogo ao lado de Marco Rubio, secretário de Estado americano.

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Na próxima rodada, os EUA enfrentam a Austrália, na próxima sexta, 19, às 16h (horário de Brasília). O Paraguai encara a Turquia no sábado, 20, às 00h.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

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Ambas equipes iniciaram o jogo em ritmo acelerado com tentativas de ataque de Diego Gómez e Balogun. O camisa 10 dos Estados Unidos, Pulisic foi quem mais propôs jogo pela esquerda e iniciou a jogada por aquele lado. Na tentativa de tirar a bola do meio da área, o volante do Paraguai e do São Paulo, Bobadilla, acabou jogando para o próprio gol aos 7 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para os EUA.

Os EUA, então, tomaram conta da posse de bolo com Pulisic criando pelo lado esquerdo dando dor de cabeça para Caceres e Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras. Em uma primeira tentativa, o próprio camisa 10 estava impedido no início da jogada em que cruzou para o Balogun marcar, mas ter o gol anulado. Aos 31 minutos a mesma dobradinha voltou a acontecer para aumentar o placar com gol do centroavante. 2 a 0 para os anfitriões. Ao final do primeiro tempo, Balogun recebeu um lançamento de Tillman para ampliar, com um drible desconcertante para cima de Gustavo Gómez.

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Segundo tempo

No segundo tempo, Bobadilla foi substituído por Maurício, companheiro de Gustavo no Palmeiras. O camisa 11 entrou bem e ajudou na pressão inicial do Paraguai, que voltou mais ativo para tentar diminuir o prejuízo. Aos 27 minutos, o brasileiro naturalizado paraguaio aproveitou uma bola viva na entrada da área para fazer o gol de honra.

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Apesar do aperto inicial no segundo tempo, o Paraguai voltou a errar e não teve controle da bola. O técnico Pochettino poupou seu camisa 10, Pulisic, que viu os companheiros desperdiçarem chances de ampliar ainda mais o placar. O quarto gol dos EUA veio no último lance da partida, dos pés de Giovanni Reyna. De trivela, o atacante selou o 4 a 1 do melhor jogo da seleção sob o comando do treinador argentino.