Gol da Alemanha: novo 7 a 1 faz Brasil perder artilharia de todas as Copas
Tetracampeã começou o Mundial com mais uma goleada histórica
A seleção da Alemanha começou a Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, com um placar bem indigesto para o torcedor brasileiro: 7 a 1. Desta vez, a vítima foi a estreante Curaçao, que marcou um gol inédito.
O resultado também fez o Brasil perder a liderança do ranking de artilharia de todos os Mundiais.
- Alemanha – 239 gols
- Brasil – 238 gols
- Argentina – 152 gols
- França – 136 gols
- Itália – 128 gols
A seleção brasileira terá a oportunidade de retomar o topo na próxima sexta-feira, 19, quando enfrenta o Haiti pela 2ª rodada do grupo C.
Copa de 2014
Ao contrário do jogo deste domingo, a fatídica goleada sofrida pelo Brasil ocorreu na fase de semifinal.
A partida ganhou contornos ainda mais dramáticos por ter sido em casa e no centenário da seleção brasileira.