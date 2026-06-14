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Esporte

Gol da Alemanha: novo 7 a 1 faz Brasil perder artilharia de todas as Copas

Tetracampeã começou o Mundial com mais uma goleada histórica

Por Ígor Resende 14 jun 2026, 16h14 | Atualizado em 14 jun 2026, 16h46
Jogadores de futebol alemães, vestindo uniformes brancos com detalhes em preto, vermelho e amarelo, celebram abraçados em campo, sorrindo. Ao fundo, um estádio lotado e um telão exibe GERMANY e as cores da bandeira alemã
Jogadores alemães comemoram a goleada por 7 a 1 contra Curaçao (Alexander Hassenstein/Getty Images)
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Gol da Alemanha: novo 7 a 1 faz Brasil perder artilharia de todas as Copas Priorize VEJA no Google

A seleção da Alemanha começou a Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, com um placar bem indigesto para o torcedor brasileiro: 7 a 1. Desta vez, a vítima foi a estreante Curaçao, que marcou um gol inédito.

O resultado também fez o Brasil perder a liderança do ranking de artilharia de todos os Mundiais.

  1. Alemanha – 239 gols
  2. Brasil – 238 gols
  3. Argentina – 152 gols
  4. França – 136 gols
  5. Itália – 128 gols

A seleção brasileira terá a oportunidade de retomar o topo na próxima sexta-feira, 19, quando enfrenta o Haiti pela 2ª rodada do grupo C.

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Copa de 2014

Ao contrário do jogo deste domingo, a fatídica goleada sofrida pelo Brasil ocorreu na fase de semifinal.

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A partida ganhou contornos ainda mais dramáticos por ter sido em casa e no centenário da seleção brasileira.

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Brasil x Alemanha - Semifinal Copa 2014
David Luiz reage após mais um gol da Alemanha na goleada por 7 a 1 no Mineirão (Ian MacNicol/Getty Images)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Alemanha
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