Suécia goleia Tunísia com golaço sem comemoração e liderança de Isak e Gyokeres

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A Suécia estreou na Copa do Mundo com uma goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia, assumindo a liderança do Grupo F. Isak e Gyokeres brilharam no ataque, enquanto o volante Ayari marcou dois golaços, um deles sem comemorar. A partida foi repleta de lances decisivos e a confirmação da força sueca.

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A Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1 na estreia da Copa do Mundo na madrugada desta segunda, 15. Isak e Gyokeres lideraram o ataque dos europeus e Ayari marcou dois golaços, sem comemorar o primeiro deles. Com a vitória, a seleção sueca assumiu o primeiro lugar do grupo F, à frente de Japão e Holanda, que ficaram no empate no confronto direto.

O jogo no estádio de Monterrey, no México, começou com a Suécia avançada, sem deixar espaço para a Tunísia sair do campo de defesa. Aos seis minutos, Isak recebeu lançamento na área e o goleiro tunisiano, Chamakh, não achou a bola ao sair no lance. A bola sobrou para Gyokeres, que foi bloqueado pela defesa, porém, esta não parou o volante Ayari na entrada da área e o seu chute para o fundo da rede sem goleiro. Filho de tunisiano, o meio-campista não comemorou o gol.

Na tentativa de responder, a Tunísia pressionou os adversários. Porém, levou o segundo gol aos 29 minutos, em um contra-ataque da dupla Gyokeres que encontrou Isak pela esquerda que avançou pelo campo de ataque e bateu cruzado para ampliar a vantagem. Os tunisianos descontaram no fim do primeiro tempo após um “latereio” e a bola chegar no camisa 10, Hannibal Mejbri, que cruzou para o zagueiro Rekik acertar a cabeçada.

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Na volta do intervalo, a Tunísia tentou mais jogadas de ataque com Hannibal, sem ameaçar o goleiro sueco. A situação da seleção africana piorou, quando o capitão Skhiri perdeu a bola antes da meia lua para um insistente Isak, e o atacante passou para Gyokeres que marcou seu primeiro gol e fez sua típica comemoração de máscara.

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Gyokeres e Isak ainda tiveram chance, mas foi o volante Svanberg quem decretou a goleada. Vindo do banco, o meio-campista entrou em um lance de falta, e em seu primeiro toque na bola mandou para o fundo da rede. O VAR revisou o gol, a princípio anulado por impedimento, depois validado por toque de Isak que dava posição legal ao companheiro. O meio-campista Ayari arriscou um chute de fora da área nos acréscimos e novamente fez um golaço. Dessa vez, nem ele segurou a satisfação em marcar um gol em Copa do Mundo e celebrou a cereja do bolo da vitória sueca por 5 a 1.

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Na próxima rodada, a Suécia enfrenta a Holanda, no dia 20, às 14h (horário de Brasília). A Tunísia encara o Japão, à 1h do dia 21.