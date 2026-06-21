Bélgica x Irã na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Bélgica e Irã se enfrentam neste domingo pela 2ª rodada da Copa do Mundo 2026. Após estreias com empates para ambas as seleções no Grupo G, o jogo em Los Angeles é crucial para quem busca a primeira vitória. Confira onde assistir, horário, prováveis escalações e as expectativas para o duelo.

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Bélgica e Irã vão jogar neste domingo, 21, às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Bélgica não fez uma boa estreia e empatou com o Egito em 1 a 1. Os belgas saíram atrás do placar, mas aumentaram a pressão ofensiva no segundo tempo e conseguiram igualar o placar com um gol contra de Mohamed Hany.

Do outro lado, o Irã também estreou com empate. Contra a Nova Zelândia, os iranianos ficaram atrás do placar duas vezes mas conseguiram deixar tudo igual, empatando em 2 a 2. Os gols do Irã foram marcados por Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi.

Com os dois empates, Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia ficaram empatadas com um ponto na tabela.

Como assistir ao jogo entre Bélgica e Irã hoje?

Bélgica e Irã vão se enfrentar neste domingo, 21, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy e Castagne; Tielemans, Onana e De Bruyne; Trossard, De Ketelaere e Doku. Técnico: Rudi Garcia.

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Irã: Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh e Milad Mohammadi; Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi; Moghanlou e Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

Odds para Bélgica x Irã:

Resultado final

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Betano: Bélgica (1.47) – Empate (4.40) – Irã (7.00)

Bet365: Bélgica (1.42) – Empate (4.75) – Irã (7.50)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Darío Herrera (Argentina);

Darío Herrera (Argentina); Assistentes: Cristian Navarro (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina);

Cristian Navarro (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina); Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão). Continua após a publicidade