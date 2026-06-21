Bélgica x Irã na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 21, é válida pela 2ª rodada do Grupo G. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Bélgica e Irã vão jogar neste domingo, 21, às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.
A Bélgica não fez uma boa estreia e empatou com o Egito em 1 a 1. Os belgas saíram atrás do placar, mas aumentaram a pressão ofensiva no segundo tempo e conseguiram igualar o placar com um gol contra de Mohamed Hany.
Do outro lado, o Irã também estreou com empate. Contra a Nova Zelândia, os iranianos ficaram atrás do placar duas vezes mas conseguiram deixar tudo igual, empatando em 2 a 2. Os gols do Irã foram marcados por Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi.
Com os dois empates, Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia ficaram empatadas com um ponto na tabela.
Como assistir ao jogo entre Bélgica e Irã hoje?
Bélgica e Irã vão se enfrentar neste domingo, 21, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy e Castagne; Tielemans, Onana e De Bruyne; Trossard, De Ketelaere e Doku. Técnico: Rudi Garcia.
Irã: Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh e Milad Mohammadi; Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi; Moghanlou e Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.
Odds para Bélgica x Irã:
Resultado final
Betano: Bélgica (1.47) – Empate (4.40) – Irã (7.00)
Bet365: Bélgica (1.42) – Empate (4.75) – Irã (7.50)