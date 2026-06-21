Yamal joga hoje? Espanha divulga escalação para jogo decisivo

O craque Lamine Yamal vai ser titular pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026. A seleção da Espanha confirmou que o atacante joga contra a Arábia Saudita neste domingo, 21, às 13h.

Uma das favoritas ao título, a Espanha começou o Mundial com um tropeço diante de Cabo Verde – do goleiro Vozinha. Voltando de lesão, Yamal entrou no fim do jogo.

Para o duelo contra a Arábia Saudita, a seleção da Espanha está escalada com: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Olmo, Pedri, Yamal, Álex B. e Oyarzabal.

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A partida, válida pela 2ª rodada do Grupo H, será realizada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.