Espanha x Arábia Saudita na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo, 21, às 13h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. Ambas buscam a primeira vitória após empates na estreia. Confira onde assistir, escalações prováveis e a arbitragem do brasileiro Raphael Claus para este confronto crucial.

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Espanha e Arábia Saudita vão jogar neste domingo, 21, às 13h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

Uma das favoritas ao título, a Espanha começou a campanha na Copa com um tropeço diante de Cabo Verde. O empate sem gols deixou tudo igual na chave, já que Uruguai e Arábia Saudita também empataram.

Do outro lado, os sauditas largaram na frente na estreia, mas tomaram o empate e ficaram no 1 a 1 com os uruguaios. O gol da Arábia Saudita foi marcado por Abdulelah Al-Amri.

A partida será apitada pelo brasileiro Raphael Claus.

Como assistir ao jogo entre Espanha e Arábia Saudita hoje?

Espanha e Arábia Saudita vão se enfrentar neste domingo, 21, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Llorente (Pedro Porro), Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Fabián Ruiz, Lamine Yamal (Gavi) e Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.

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Arábia Saudita: Al-Owais; Saud Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti e Al-Harbi; Abu Al-Shamat, Kanno e Al-Khaibari; Salem Al-Dawsari, Al-Juwayr e Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

Odds para Espanha x Arábia Saudita:

Resultado final

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Betano: Espanha (1.13) – Empate (7.70) – Arábia Saudita (26.00)

Bet365: Espanha (1.09) – Empate (10.00) – Arábia Saudita (23.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Raphael Claus (Brasil);

Raphael Claus (Brasil); Assistentes: Danilo Manis (Brasil) e Rodrigo Figueiredo (Brasil);

Danilo Manis (Brasil) e Rodrigo Figueiredo (Brasil); Quarto árbitro: Andrés Rojas (Colômbia). Continua após a publicidade