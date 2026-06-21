Espanha x Arábia Saudita na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 21, é válida pela 2ª rodada do Grupo H. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Espanha e Arábia Saudita vão jogar neste domingo, 21, às 13h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.
Uma das favoritas ao título, a Espanha começou a campanha na Copa com um tropeço diante de Cabo Verde. O empate sem gols deixou tudo igual na chave, já que Uruguai e Arábia Saudita também empataram.
Do outro lado, os sauditas largaram na frente na estreia, mas tomaram o empate e ficaram no 1 a 1 com os uruguaios. O gol da Arábia Saudita foi marcado por Abdulelah Al-Amri.
A partida será apitada pelo brasileiro Raphael Claus.
Como assistir ao jogo entre Espanha e Arábia Saudita hoje?
Espanha e Arábia Saudita vão se enfrentar neste domingo, 21, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Espanha: Unai Simón; Llorente (Pedro Porro), Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Fabián Ruiz, Lamine Yamal (Gavi) e Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.
Arábia Saudita: Al-Owais; Saud Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti e Al-Harbi; Abu Al-Shamat, Kanno e Al-Khaibari; Salem Al-Dawsari, Al-Juwayr e Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.
Odds para Espanha x Arábia Saudita:
Resultado final
Betano: Espanha (1.13) – Empate (7.70) – Arábia Saudita (26.00)
Bet365: Espanha (1.09) – Empate (10.00) – Arábia Saudita (23.00)