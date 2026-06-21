Rebeca Andrade conquista ouro no Pan do Rio após quase dois anos sem competir

Depois de uma pausa de quase dois anos, período em que ficou fora das competições, a ginasta Rebeca Andrade venceu neste domingo, 21, a final do salto no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística do Rio de Janeiro, disputado na Arena Carioca 1. A medalha de ouro marca o retorno da maior medalhista olímpica da história do Brasil às competições internacionais.

Aos 27 anos, Rebeca confirmou o favoritismo na única prova em que decidiu competir nesta volta ao circuito. A brasileira havia se afastado das competições após os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, para um período de recuperação física e mental. Ela fez uma campanha histórica na França, quando conquistou quatro medalhas olímpicas.

No Rio, Rebeca teve a melhor nota do salto, com média de 14,459 pontos, e afirmou ter ficado satisfeita com o desempenho mesmo sem apresentar os movimentos de maior dificuldade do seu repertório. “Eu só fui com tudo e foi maravilhoso”, declarou. A canadense Lia Monica ficou com o segundo lugar, com a média de 14.249, seguida pela americana Claire Pease, que conquistou o bronze, com 13.916.

O Pan-Americano do Rio é tratado pela Confederação Brasileira de Ginástica como o primeiro passo da preparação para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Além de marcar o retorno de Rebeca, a competição garante vagas para o Mundial de Roterdã, na Holanda, o primeiro evento classificatório para as próximas Olimpíadas.