O polêmico critério de desempate que já eliminou duas seleções na Copa

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Haiti e Turquia foram eliminados da Copa do Mundo antes do fim da fase de grupos devido ao novo critério de desempate da FIFA: o confronto direto. Mesmo com 48 seleções e mais vagas, as derrotas nos primeiros jogos inviabilizaram suas chances, frustrando a possibilidade de avançar como melhores terceiras colocadas.

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Para Haiti e Turquia, as chances de classificação para o mata-mata da Copa do Mundo terminaram já na segunda rodada. Ambas as seleções perderam seus dois jogos e não terão chance de se classificar para a próxima fase por conta de um novo critério de desempate na fase de grupos para este Mundial.

A Fifa estabeleceu para a Copa do Mundo 2026 o confronto direto como primeiro critério de desempate na classificação dos grupos. Portanto, caso equipes tenham a mesma quantidade de pontos, o resultado do jogo entre as duas determina a sua posição, com a vencedora à frente da perdedora. Em caso de empate no confronto direto , considera-se o próximo critério, o saldo de gols, e se necessário segue-se o restante da lista de critérios (confira ao fim da matéria).

A Turquia perdeu para a Austrália por 2 a 0 na estreia, e depois por 1 a 0 para o Paraguai no segundo jogo. A seleção de Arda Guler e Yildiz ainda pode conquistar três pontos na terceira e última rodada do grupo D se vencerem os líderes Estados Unidos, com seis pontos. Porém, mesmo se alcançar o maior saldo de gols não ultrapassará nem a Austrália nem o Paraguai, que já tem três pontos cada, pois perdeu o jogo contra eles.

O Haiti, do grupo C junto de Brasil, Marrocos e Escócia, está em situação parecida. A seleção caribenha perdeu por 1 a 0 para a Escócia na primeira rodada e para o Brasil por 3 a 0 na segunda . Na terceira e última rodada enfrenta o Marrocos, mas mesmo que vença e chegue aos mesmos três pontos da Escócia, que não pontuou na derrota por 1 a 0 para os marroquinos, ficará atrás dos europeus pela regra do confronto direto.

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O novo critério frustra as chances das seleções que poderiam tentar uma vaga no mata-mata como melhores terceiras colocadas, mas terminarão na quarta posição. O aumento de de 32 para 48 seleções participantes na Copa do Mundo resultou em mais classificadas para a nova fase de mata-mata, os 16 avos de final, com as 12 primeiras e segundas colocadas, e as oito melhores terceiras colocadas.

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Confira os critérios de desempate da Copa do Mundo 2026:

Maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipes envolvidas; Saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão; Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo entre as equipes envolvidas; Melhor saldo de gols superior em todas as partidas do grupo; Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo; Pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos; As duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do ranking da Fifa.