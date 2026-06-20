Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Esporte

O polêmico critério de desempate que já eliminou duas seleções na Copa

Confronto direto se tornou primeiro critério para definir a classificação de seleções com mesmo número de pontos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 21h13
Dois jogadores de futebol turcos, vestindo uniformes brancos com detalhes vermelhos e a bandeira da Turquia, caminham por um túnel azul com a frase WE ARE e a bandeira turca, em direção a um estádio lotado
Turquia foi eliminada na segunda rodada da Copa pelo critério de desempate de confronto direto (Matt McNulty - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
O polêmico critério de desempate que já eliminou duas seleções na Copa Priorize VEJA no Google

Para Haiti e Turquia, as chances de classificação para o mata-mata da Copa do Mundo terminaram já na segunda rodada. Ambas as seleções perderam seus dois jogos e não terão chance de se classificar para a próxima fase por conta de um novo critério de desempate na fase de grupos para este Mundial.

A Fifa estabeleceu para a Copa do Mundo 2026 o confronto direto como primeiro critério de desempate na classificação dos grupos. Portanto, caso equipes tenham a mesma quantidade de pontos, o resultado do jogo entre as duas determina a sua posição, com a vencedora à frente da perdedora. Em caso de empate no confronto direto , considera-se o próximo critério, o saldo de gols, e se necessário segue-se o restante da lista de critérios (confira ao fim da matéria). 

A Turquia perdeu para a Austrália por 2 a 0 na estreia, e depois por 1 a 0 para o Paraguai no segundo jogo. A seleção de Arda Guler e Yildiz ainda pode conquistar três pontos na terceira e última rodada do grupo D se vencerem os líderes Estados Unidos, com seis pontos. Porém, mesmo se alcançar o maior saldo de gols não ultrapassará nem a Austrália nem o Paraguai, que já tem três pontos cada, pois perdeu o jogo contra eles. 

Siga

O Haiti, do grupo C junto de Brasil, Marrocos e Escócia, está em situação parecida. A seleção caribenha perdeu por 1 a 0 para a Escócia na primeira rodada e para o Brasil por 3 a 0 na segunda . Na terceira e última rodada enfrenta o Marrocos, mas mesmo que vença e chegue aos mesmos três pontos da Escócia, que não pontuou na derrota por 1 a 0 para os marroquinos, ficará atrás dos europeus pela regra do confronto direto.

Continua após a publicidade

O novo critério frustra as chances das seleções que poderiam tentar uma vaga no mata-mata como melhores terceiras colocadas, mas terminarão na quarta posição. O aumento de de 32 para 48 seleções participantes na Copa do Mundo resultou em mais classificadas para a nova fase de mata-mata, os 16 avos de final, com as 12 primeiras e segundas colocadas, e as oito melhores terceiras colocadas.

Continua após a publicidade

Confira os critérios de desempate da Copa do Mundo 2026:

  1. Maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipes envolvidas;
  2. Saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão;
  3. Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo entre as equipes envolvidas;
  4. Melhor saldo de gols superior em todas as partidas do grupo;
  5. Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;
  6. Pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos;
  7. As duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do ranking da Fifa.
Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
eliminado
Haiti
Turquia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).