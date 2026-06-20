Novo Vozinha? Goleiro de Curaçao garante empate e primeiro ponto da estreante em Copas

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Curaçao, a menor nação na Copa do Mundo, faz história ao conquistar seu primeiro ponto em Mundiais, segurando um empate heroico em 0 a 0 contra o Equador. O goleiro Eloy Room brilhou com 15 defesas, frustrando os favoritos e mantendo as chances de classificação da equipe caribenha.

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As estreantes na Copa do Mundo não vieram à passeio. Após o empate da estreante Cabo Verde e a Espanha, foi a vez de Curaçao pontuar pela primeira vez na história dos Mundiais. E mais uma vez o protagonista da conquista estava debaixo das traves. Depois de Vozinha, foi Eloy Room quem brilhou para garantir o 0 a 0 com o Equador e contrariar as expectativas depois de sofrer uma goleada na primeira rodada.

A pequena ilha no Caribe já tinha feito história como a menor nação a se classificar para uma Copa do Mundo. Na primeira rodada, deixou o recado para os alemães quando saiu atrás do placar e buscou o empate em 1 a 1. O placar final foi de 7 a 1 para os tetracampeões, mas o jogo ficou marcado pelo primeiro gol da seleção em Mundiais.

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Contra o Equador, Curaçao também chegou sem o favoritismo. A seleção sul-americana foi a segunda colocada nas Eliminatórias do continente e precisava de uma vitória após perder por vitória mínima para Costa do Marfim na estreia. Não foi o suficiente para furar a barreira de Curaçao.

O goleiro Eloy Room não se abalou pela goleada na primeira rodada e fez 15 defesas para garantir o empate. Ele parou o time estrelado do Equador com Caicedo, do Chelsea, Hincapié, do Arsenal, Willian Pacho, do PSG, e jogadores do futebol brasileiro como Gonzalo Plata, do Flamengo, e Alan Franco, do Atlético-MG. Enner Valencia, ex-Internacional, foi quem mais deu chutes pela seleção equatoriana, sete no total, mas sem sucesso.

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E não foi um jogo de ataque contra defesa. No segundo tempo, o camisa 10, Leandro Bacuna fez boa troca de passes pela esquerda da área e exigiu difícil defesa do goleiro equatoriano. No rebote da jogada, Comenencia, autor do primeiro e único gol da seleção no Mundial contra a Alemanha, chutou para nova defesa do goleiro. Juninho Bacuna, irmão de Leandro, também teve chance em lindo lance na entrada da área para uma defesa no reflexo de Galíndez. Em sua primeira Copa do Mundo, Curaçao marcou seu primeiro ponto e segue com chances de classificação para o mata-mata.

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Na próxima rodada, enfrenta a Costa do Marfim na quinta, 25, às 17h (horário de Brasília). Simultaneamente, Equador encara a Alemanha, já classificada para o mata-mata.