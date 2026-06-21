Técnico que jogou com Messi sofre infarto durante coletiva e passa por angioplastia

O técnico argentino Fernando Gago, de 40 anos, sofreu um princípio de infarto durante uma coletiva de imprensa na última quinta-feira, 18.

Comandante do Universidad de Chile desde março, o treinador passou mal depois da vitória por 2 a 0 sobre o O’Higgins pelo campeonato chileno.

De acordo com o clube, Gago deu entrada em uma clínica apresentando um infarto agudo do miocárdio e passou por uma angioplastia.

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“Foi realizada uma intervenção para tratar uma doença coronariana ocasionada pela obstrução de um segmento intermediário arterial, o qual é fundamental para uma adequada irrigação do coração. Foi-lhe praticada uma angioplastia com implante intracoronário de stent, procedimento que permitiu restabelecer o fluxo sanguíneo normal”, explicou o clube em nota.

Gago jogou como volante e foi revelado pelo Boca Juniors. Na Europa, passou por Real Madrid, Roma e Valência. Também jogou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando foi vice-campeão ao lado de Messi. É treinador desde 2021.

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Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago. ¡Fuerza profe! pic.twitter.com/RPo9gdgzHc — Universidad de Chile (@udechile) June 20, 2026