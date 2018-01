Reforço comete gafe e troca Grêmio por Inter em apresentação

O zagueiro Paulo Miranda teve um começo difícil, mesmo antes de entrar em campo pelo Grêmio. Contratado pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, com contrato até 2020, o zagueiro cometeu um dos mais imperdoáveis erros para a torcida de seu novo time: chamou o clube pelo nome do rival Internacional.

A gafe ocorreu logo em sua primeira resposta, quando foi questionado sobre como seria disputar posição com Kannemann e Pedro Geromel, destaques do time na conquista da Copa Libertadores. “A defesa do Inter é uma das melhores do mundo. Mas estou preparado, sei da responsabilidade, mas procuro durante o treinamento desempenhar um bom rendimento”, falou o atleta nesta segunda-feira. Alertado sobre o erro, ele logo emendou: “Desculpem pela falha.” Logo na sequência, em sua defesa, o vice de futebol do clube, Odorico Roman, completou. “É que ele já está pensando no GreNal, em que quer entrar rasgando”.

Paulo Miranda mitando! E a reação do vice de futebol Odorico Roman… 😂 pic.twitter.com/u68RIRsSpl — Bettosp™ 1≠01 (@Bettosp_71) January 8, 2018

Sobre a concorrência com os zagueiros, Paulo Miranda lembrou os tempos de São Paulo e se colocou à disposição para atuar na lateral direita. “Em 2012 joguei de lateral no São Paulo e fui muito bem”, avaliou. “Todo mundo sabe que sou zagueiro, mas se o professor precisar estou à disposição.”

Paulo Miranda começou a carreira jogando pelo Desportivo Brasil, em 2008. Passou por Palmeiras, Oeste, Bahia e São Paulo, até ser contratado pelo Red Bull Salzburg em 2015. Em duas temporadas na Áustria, afirmou ter amadurecido muito. “Aprendi muito. O clube lá funcionava com muita pressão, muita marcação, e isso ajudou para que eu tivesse sucesso lá.”

(com Estadão Conteúdo)