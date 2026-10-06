Os jogadores brasileiros que aparecem em lista internacional de maiores promessas do futebol
Jornal britânico The Guardian selecionou 60 jovens talentos do futebol mundial nascidos em 2009
Três brasileiros aparecem entre os 60 melhores jovens talentos do futebol mundial em lista publicada pelo The Guardian nesta terça-feira, 6: Eduardo Conceição (Palmeiras), Iago Machado (Corinthians) e Eduardo Pape (Cruzeiro). Além de atuarem em clubes nacionais, os três têm passagens pelas seleções brasileiras de base. A relação, publicada anualmente pelo jornal britânico desde 2014, considera para esta edição jogadores nascidos em 2009 e não tem formato de ranking.
Eduardo Conceição, de 16 anos, é atacante do sub-20 do Palmeiras e vem treinando com o time profissional. O contrato do jogador vai até 2029, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões, na cotação atual). Segundo a imprensa especializada, Conceição chama atenção do Real Madrid, dentre outros importantes clubes europeus. “Com uma combinação explosiva de habilidade no drible e velocidade, Conceição é o próximo talento de uma academia que atualmente é a melhor na formação de jogadores na América do Sul”, publicou o jornal.
Recrutado pelo técnico Fernando Diniz da base do Corinthians, o zagueiro Iago Machado, de 17 anos, estreou como titular no profissional em setembro, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o time paulista marcou 2 a 1 contra o Flamengo no Maracanã. O jogador possui vínculo com o clube até abril de 2028 e estaria no radar do Arsenal, da Inglaterra. “O zagueiro almeja seguir os passos de Marquinhos, o zagueiro brasileiro que surgiu na base do Corinthians e chegou ao topo do futebol mundial”, conta o The Guardian.
O terceiro brasileiro na lista é Eduardo Pape, 17, que atua como meia no sub-20 do Cruzeiro. O jovem catarinense, que renovou com o clube mineiro até 2029, foi um dos artilheiros do Sul-Americano Sub-17 deste ano, marcando quatro gols em cinco jogos – feito que atraiu interesse de europeus como Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid e o Grupo City. Na publicação, é comparado ao espanhol Sergio Busquets, ex-Barcelona. “Pape representa um tipo de jogador que o futebol brasileiro raramente produziu”, diz o texto. “Assim como a lenda espanhola, Pape domina o meio-campo com uma maestria que impressiona até mesmo quem o acompanha de perto diariamente”.
Entre os 60 nomes, o The Guardian selecionou dois goleiros, seis laterais, nove zagueiros, 20 meio-campistas, 13 pontas e 10 centroavantes. Confira a lista completa:
- Giovanni Baroni (Argentina) – CA Talleres
- Simón Escobar (Argentina) – Vélez Sarsfield
- Akol Akon (Austrália) – Sydney FC
- Luca Weinhandl (Áustria) – Sturm Graz
- Xander Dierckx (Bélgica) – Royal Antwerp
- Joshua Nga Kana (Bélgica) – Anderlecht
- Matej Deket (Bósnia e Herzegovina) – Borac Banja Luka
- Eduardo Conceição (Brasil) – Palmeiras
- Iago Machado (Brasil) – Corinthians
- Eduardo Pape (Brasil) – Cruzeiro
- Van Parker (Canadá) – Real Salt Lake
- Zhao Songyuan (China) – Tsinghua University High School
- Shuai Weihao (China) – Chengdu Rongcheng
- Samuel Martínez (Colômbia) – Atlético Nacional
- Hubert Yao Kouassi (Costa do Marfim) – Nordsjælland
- Matous Srb (Chéquia) – Bayern Munich
- Mikkel Bro Hansen (Dinamarca) – PSV Eindhoven
- Marvin Nasnas (Dinamarca) – FC Copenhagen
- Edwin Quintero (Equador) – Independiente del Valle
- Christ Batola (França) – Troyes
- David Boly (França) – Paris Saint-Germain
- Adil Hamdani (França) – Lyon
- Believe Munongo (França) – Metz
- Andria Bartishvili (Geórgia) – Iberia 1999
- Kennet Eichhorn (Alemanha) – Bayer Leverkusen
- Cassiano Kiala (Alemanha) – Bayern Munich
- Louis Lemke (Alemanha) – Hamburg
- Orian Goren (Israel) – Barcelona
- Antonio Arena (Itália) – Roma
- Riccardo Cassano (Itália) – Como
- Destiny Elimoghale (Itália) – Juventus
- Jahmarie Nolan (Jamaica) – Toronto FC
- Maki Kitahara (Japão) – FC Tokyo
- Ismaël Kamissoko (Mali) – Étoiles du Mandé
- Alberto Santiago Cisneros (México) – Club León
- Abdellah Ouazane (Marrocos) – Ajax
- Mohamed Abdalla (Países Baixos) – Ajax
- Jerayno Schaken (Países Baixos) – Feyenoord
- Ebenezar Harcourt (Nigéria) – Sporting Lagos
- Elías Díaz (Paraguai) – Libertad Asunción
- Tiago Rodrigues (Portugal) – Benfica
- Mezian Mesloub Soares (Portugal) – Lens
- Caleb Simmons (Porto Rico) – Red Bull New York
- Eduardo Corlat (Romênia) – Real Madrid
- Cheikh Dieng (Senegal) – Diambars FC
- Tian Nai Koren (Eslovênia) – Club Brugge
- Miha Matjasec (Eslovênia) – FC Liefering/Red Bull Salzburg
- Jorge Domínguez (Espanha) – Atlético Madrid
- Christian Imga (Espanha) – Athletic Bilbao
- Jordi Pesquer (Espanha) – Barcelona
- Oliver Månsson (Suécia) – IFK Gothenburg
- Altin Azemi (Suíça) – Neuchâtel Xamax
- Mekhrubon Odilzoda (Tajiquistão) – Istiklol
- Slim Bouaskar (Tunísia) – Roma
- Ali Demirbilek (Turquia) – Fenerbahçe
- Ada Yuzgec (Turquia) – Galatasaray
- Adam Guram (Ucrânia) – Hajduk Split
- Adri Mehmeti (Estados Unidos) – Red Bull New York
- Cavan Sullivan (Estados Unidos) – Philadelphia Union
- Gabriel da Silva (Uruguai) – Peñarol