As polêmicas viagens de helicóptero de LeBron James

O astro do basquete LeBron James está sendo alvo de críticas por realizar viagens de helicóptero diárias de ida e vinda entre Nova York e Filadélfia, na costa leste dos Estados Unidos. Embora tenha assinado como novo reforço do Philadelphia 76ers na atual temporada, o camisa 23 se recusou a morar na cidade, optando por fazer a viagem aérea de 30 minutos entre as duas metrópoles diariamente.

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“LeBron odeia tanto Filadélfia que vai se deslocar todos os dias de Manhattan para Philly de helicóptero, enquanto dá sermão para todo mundo sobre nossas pegadas de carbono”, escreveu um usuário no X. “Alguém vai reclamar do quanto os voos diários de helicóptero dele vão danificar o meio ambiente? Ou isso é só pra nós, plebeus?”, questionou um segundo.

De acordo com informações divulgadas pelo Front Office Sports, as viagens de LeBron não são pagas com o salário do astro, e fazem parte de um acordo comercial entre ele e a aviação corporativa da plataforma Fanatics. Não há informações a respeito dos valores envolvidos, mas uma única viagem de helicóptero entre NY e Filadélfia pode chegar a US$ 10 mil (aproximadamente R$ 53 mil) – e James faz várias delas ao longo da semana.

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Apesar do claro desperdício, a escolha de LeBron não tem sido vista com maus olhos pela NBA. Informações da ESPN americana apontam que o jogador tem sido extremamente pontual ao chegar nos treinos dos 76ers, pousando em uma plataforma ao lado do local de treinamento. “Ele estava lá antes de todo mundo”, disse V.J. Edgecome, um dos companheiros do jogador.