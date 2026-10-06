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Esporte

A estreia desastrosa de Messi pela seleção argentina em que foi expulso com 45 segundos

Vinte um anos depois, jogador se despede da Albiceleste em amistoso contra Benim, nesta terça, 6

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h11
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa vermelha e shorts brancos, segura a camisa do outro, que veste camisa azul e branca com o número 18, shorts pretos e meias verdes, enquanto dribla a bola
Messi em disputa de bola com Vilmos Vanczák — argentino foi expulso por acertar adversário (Michael Mayhew/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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A estreia desastrosa de Messi pela seleção argentina em que foi expulso com 45 segundos Priorize VEJA no Google

Lionel Messi se despede da seleção argentina nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim, às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogador encerra uma trajetória de 21 anos pela Albiceleste como artilheiro histórico, com uma série de recordes na sua conta e títulos da Copa América e Copa do Mundo na galeria. Mas, apesar das glórias e troféus da carreira, o pontapé inicial da sua história na equipe nacional não teve o brilho do sucesso e na realidade terminou em menos de um minuto com a sua expulsão relâmpago.

Era 17 de agosto de 2005, quando um jovem Messi de 18 anos teve a chance de representar o seu país na seleção profissional pela primeira vez. Um mês antes tinha se destacado na conquista da Copa do Mundo sub-20 pela Argentina, como artilheiro com seis gols, e no cenário de clubes tinha estreado no profissional do Barcelona em outubro de 2004.

O jovem prodígio foi convocado pelo técnico José Pekerman para um amistoso contra a Hungria, em Budapeste. Começou a partida no banco e assistiu os companheiros marcarem o segundo gol da vitória por 2 a 1 antes de entrar. Aos 29 minutos do segundo tempo, substituiu Lisandro López.

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Logo no primeiro lance que participou, Messi recebeu a bola e tentou aquela que se tornaria sua clássica arrancada deixando marcadores para trás. Mas na sua estreia a jogada não terminou em gol: o jogador tentou se desvencilhar do húngaro Vilmos Vanczák e acertou com o braço no rosto do adversário. Sem aliviar, o árbitro alemão Markus Merk expulsou o argentino, então, camisa 18, que estava em jogo há cerca de 45 segundos.

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“Pensava: ‘Entrei e me mandaram embora, nunca mais vão me chamar’. Foi terrível”, comentou Messi sobre a sua estreia em entrevista ao jornal argentino TyC Sports, em 2019.

Para sorte do torcedor argentino, o desastre da estreia não manchou sua reputação e o jogador continuou a ser convocado para escrever seu nome na história do futebol Albiceleste e mundial.

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Lionel Messi
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