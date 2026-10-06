A estreia desastrosa de Messi pela seleção argentina em que foi expulso com 45 segundos

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Lionel Messi se despede da seleção argentina nesta terça, encerrando uma trajetória de 21 anos cheia de glórias, recordes e títulos. Mas poucos se lembram que a jornada do craque pela Albiceleste começou de forma desastrosa: uma expulsão relâmpago em menos de um minuto na sua estreia em 2005. Descubra os detalhes desse início surpreendente.

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Lionel Messi se despede da seleção argentina nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim, às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogador encerra uma trajetória de 21 anos pela Albiceleste como artilheiro histórico, com uma série de recordes na sua conta e títulos da Copa América e Copa do Mundo na galeria. Mas, apesar das glórias e troféus da carreira, o pontapé inicial da sua história na equipe nacional não teve o brilho do sucesso e na realidade terminou em menos de um minuto com a sua expulsão relâmpago.

Era 17 de agosto de 2005, quando um jovem Messi de 18 anos teve a chance de representar o seu país na seleção profissional pela primeira vez. Um mês antes tinha se destacado na conquista da Copa do Mundo sub-20 pela Argentina, como artilheiro com seis gols, e no cenário de clubes tinha estreado no profissional do Barcelona em outubro de 2004.

O jovem prodígio foi convocado pelo técnico José Pekerman para um amistoso contra a Hungria, em Budapeste. Começou a partida no banco e assistiu os companheiros marcarem o segundo gol da vitória por 2 a 1 antes de entrar. Aos 29 minutos do segundo tempo, substituiu Lisandro López.

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Logo no primeiro lance que participou, Messi recebeu a bola e tentou aquela que se tornaria sua clássica arrancada deixando marcadores para trás. Mas na sua estreia a jogada não terminou em gol: o jogador tentou se desvencilhar do húngaro Vilmos Vanczák e acertou com o braço no rosto do adversário. Sem aliviar, o árbitro alemão Markus Merk expulsou o argentino, então, camisa 18, que estava em jogo há cerca de 45 segundos.

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“Pensava: ‘Entrei e me mandaram embora, nunca mais vão me chamar’. Foi terrível”, comentou Messi sobre a sua estreia em entrevista ao jornal argentino TyC Sports, em 2019.

Para sorte do torcedor argentino, o desastre da estreia não manchou sua reputação e o jogador continuou a ser convocado para escrever seu nome na história do futebol Albiceleste e mundial.