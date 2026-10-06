Coco Gauff responde a ataques racistas em partida no China Open

A tenista Coco Gauff denunciou diversos comentários racistas nas redes sociais após o jogo contra Sun Xinran, no China Open, nesta segunda-feira, 5. A norte-americana venceu da chinesa em uma partida acirrada, mas o ódio da torcida foi para fora das quadras. “Oi, todo mundo, você pode não gostar ou concordar comigo sem ser racista. A quantidade de comentários/mensagens que eu recebi nas últimas horas é insana. Por último, eu não sou uma ladra”, escreveu no X.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Em um dos sets, Coco interrompeu um ponto para reclamar de uma campanha publicitária em um telão de led. Segundo a tenista, o vídeo estava piscando e a desconcentrando. A torcida de Sun, que era boa parte da quadra, reclamou da decisão do árbitro, que acatou o pedido de Gauff. “Eu acho estranho levar hate por seguir as regras. Xinran é uma atleta incrível e talentosa, eu pedi desculpa pela situação no final do jogo e ela entendeu completamente”, disse em outra publicação.